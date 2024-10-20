Водитель иномарки выехал на встречную полосу (архивное фото)
На трассе Тюмень — Омск столкнулись иномарка и фура, в результате ДТП погиб водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Столкнулись Volkswage и большегруз Volvo. Предварительно, 66-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу. Он погиб», — рассказали в пресс-службе.
Авария произошла вечером 20 октября. Пассажирка иномарки госпитализирована. Известно, что пострадавшие живут в Омске. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пассажирка иномарки пострадала, ее госпитализировали.
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