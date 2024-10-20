20 октября 2024
19 октября 2024

На тюменской трассе после столкновения с фурой погиб водитель иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель иномарки выехал на встречную полосу (архивное фото)
Водитель иномарки выехал на встречную полосу (архивное фото) Фото:

На трассе Тюмень — Омск столкнулись иномарка и фура, в результате ДТП погиб водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Столкнулись Volkswage и большегруз Volvo. Предварительно, 66-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу. Он погиб», — рассказали в пресс-службе.

Авария произошла вечером 20 октября. Пассажирка иномарки госпитализирована. Известно, что пострадавшие живут в Омске. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пассажирка иномарки пострадала, ее госпитализировали.
Пассажирка иномарки пострадала, ее госпитализировали.
Фото:

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На трассе Тюмень — Омск столкнулись иномарка и фура, в результате ДТП погиб водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Столкнулись Volkswage и большегруз Volvo. Предварительно, 66-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу. Он погиб», — рассказали в пресс-службе. Авария произошла вечером 20 октября. Пассажирка иномарки госпитализирована. Известно, что пострадавшие живут в Омске. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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