21 октября 2024

Невесты в ХМАО нашли способ сэкономить на свадебном наряде

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, свадебное платье, женитьба
Невесты покупают пакет, в стоимость которого включен целый образ Фото:

Югорские невесты стали чаще пользоваться акцией «все включено», которую проводят в свадебных салонах к концу года. Пакет рассчитан на фиксированную сумму, в него входят свадебное платье, фата и аксессуары. Об этом URA.RU сообщил один из местных свадебных организаторов.

«К концу года свадебные салоны устраивают распродажу старых коллекций. Клиентов привлекают пакетом на фиксированную сумму, на которую невесте соберут целый образ. Это выгоднее, чем покупать все отдельно», — поделилась собеседница агентства.

Пакеты в свадебных салонах предлагают на разные суммы. «Например, на 40 тысяч рублей невесте подберут свадебное платье, фату и аксессуары. Модели будут зависеть от выбранной суммы», — добавила организатор.

Ранее URA.RU сообщало о популярных у югорских молодоженов гастротрендах. К праздничному стало модно подавать блюда русской кухни и северные деликатесы. Например, борщ, пельмени, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы.

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Югорские невесты стали чаще пользоваться акцией «все включено», которую проводят в свадебных салонах к концу года. Пакет рассчитан на фиксированную сумму, в него входят свадебное платье, фата и аксессуары. Об этом URA.RU сообщил один из местных свадебных организаторов. «К концу года свадебные салоны устраивают распродажу старых коллекций. Клиентов привлекают пакетом на фиксированную сумму, на которую невесте соберут целый образ. Это выгоднее, чем покупать все отдельно», — поделилась собеседница агентства. Пакеты в свадебных салонах предлагают на разные суммы. «Например, на 40 тысяч рублей невесте подберут свадебное платье, фату и аксессуары. Модели будут зависеть от выбранной суммы», — добавила организатор. Ранее URA.RU сообщало о популярных у югорских молодоженов гастротрендах. К праздничному стало модно подавать блюда русской кухни и северные деликатесы. Например, борщ, пельмени, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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