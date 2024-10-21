ВС РФ уничтожили танк и две бронемашины ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ успешно отразили контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в ходе боестолкновения были уничтожены танк и две бронемашины ВСУ.
Украинская армия понесла потери до 15 человек. Также ВС РФ потеснили формирования 12 украинских бригад в нескольких районах региона, отметили в Минобороны.
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