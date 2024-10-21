ВС РФ не дали ВСУ продвинуться в Курской области. Карта

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ВС РФ уничтожили танк и две бронемашины ВСУ, заявили в Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили танк и две бронемашины ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ успешно отразили контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в ходе боестолкновения были уничтожены танк и две бронемашины ВСУ.

Украинская армия понесла потери до 15 человек. Также ВС РФ потеснили формирования 12 украинских бригад в нескольких районах региона, отметили в Минобороны.

Положение в Курской области
Положение в Курской области
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ВС РФ успешно отразили контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в ходе боестолкновения были уничтожены танк и две бронемашины ВСУ. Украинская армия понесла потери до 15 человек. Также ВС РФ потеснили формирования 12 украинских бригад в нескольких районах региона, отметили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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