Международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Челябинске с 22 по 26 октября. Открытие запланировано 23 октября в Концертном зале имени Прокофьева, где состоится спектакль-концерт, основанный на рассказе Юрия Казакова «Голубое и зеленое», сообщают в пресс-службе правительства региона.
«Официальное открытие фестиваля состоится 23 октября в 19:00 в Концертном зале им. С.С. Прокофьева. В этот вечер зрители увидят спектакль-концерт „Когда пришла к тебе любовь“. 24 октября, в 13:00, Юрия Башмета встретит Детская филармония Челябинской области. Закрытие фестиваля запланировано на 26 октября», — сообщили в пресс-службе.
На музыкальном спектакле первого дня фестиваля зрители услышат классику в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианистки Ксении Башмет. Также маэстро Юрий Башмет поделится своими знаниями на мастер-классе для артистов Детско-юношеского симфонического оркестра. Заключающий день мероприятия будет наполнен концертами, в программе которых композиции Чайковского и Танеева в исполнении «Солистов Москвы». В этот день за дирижерский пульт встанет сам Башмет. Последними выступят артисты Государственного симфонического оркестра Челябинской области под руководством дирижера Алексея Рубина.
Альтист и дирижер Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Он является директором Международного фестиваля искусств, руководителем камерного ансамбля «Солисты Москвы» и лауреатом премии «Grammy-2008». Также Башмет признан народным артистом РФ.
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