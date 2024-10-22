Володин сообщил о трех шагах по ужесточению миграционной политики

22 октября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что будет установлен запрет для посредников принимать экзамены у мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миграционная политика в России будет ужесточаться с помощью полного запрета принимать экзамены у мигрантов посредническими организациями, установки штрафов за изготовление или оборот поддельных документов. А также с помощью внесудебной блокировки ресурсов в интернете, которые предлагают незаконные услуги для мигрантов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсировав рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении. «Установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что в 2024 году доля мигрантов, не прошедших экзамен по русскому языку, возросла с 5% до 30%. Примерно 14 тысяч человек не смогли сдать экзамен при наблюдении полиции. Кроме того, было отказано в выдаче порядка пяти тысяч сертификатов, которые уже были у мигрантов, потому что они не владели русским языком. Следующим шагом по ужесточению миграционной политики в РФ является введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых размещаются предложения оказания нелегальных услуг мигрантам и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса. В связи с этим владельцы соцсетей будут обязаны контролировать контент для выявления таких материалов. При этом эксперты отметили, что объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей. Третьим шагом по ужесточению миграционной политики, который озвучил Вячеслав Володин, являются штрафы за подделку, изготовление или оборот фальсифицированных документов, используемых для организации незаконной миграции. Так штраф для юридических лиц составит от пяти до 10 миллионов рублей, а при повторном нарушении — от 10 до 60 миллионов рублей. За первые восемь месяцев текущего года было выявлено 4,6 тысячи случаев подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в стране больше не будет нелегальной миграции. По его словам, Россия будет работать по легальным трудовым ресурсам. Также Хуснуллин заявил, что Таджикистану и РФ нужно создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миграционная политика в России будет ужесточаться с помощью полного запрета принимать экзамены у мигрантов посредническими организациями, установки штрафов за изготовление или оборот поддельных документов. А также с помощью внесудебной блокировки ресурсов в интернете, которые предлагают незаконные услуги для мигрантов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсировав рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении. «Установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что в 2024 году доля мигрантов, не прошедших экзамен по русскому языку, возросла с 5% до 30%. Примерно 14 тысяч человек не смогли сдать экзамен при наблюдении полиции. Кроме того, было отказано в выдаче порядка пяти тысяч сертификатов, которые уже были у мигрантов, потому что они не владели русским языком. Следующим шагом по ужесточению миграционной политики в РФ является введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых размещаются предложения оказания нелегальных услуг мигрантам и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса. В связи с этим владельцы соцсетей будут обязаны контролировать контент для выявления таких материалов. При этом эксперты отметили, что объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей. Третьим шагом по ужесточению миграционной политики, который озвучил Вячеслав Володин, являются штрафы за подделку, изготовление или оборот фальсифицированных документов, используемых для организации незаконной миграции. Так штраф для юридических лиц составит от пяти до 10 миллионов рублей, а при повторном нарушении — от 10 до 60 миллионов рублей. За первые восемь месяцев текущего года было выявлено 4,6 тысячи случаев подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в стране больше не будет нелегальной миграции. По его словам, Россия будет работать по легальным трудовым ресурсам. Также Хуснуллин заявил, что Таджикистану и РФ нужно создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран, передает «Национальная служба новостей».