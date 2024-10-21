Глухие пермяки впервые могут смотреть обучающий мультсериал с сурдопереводом

В образовательный мультсериал для детей «Развлечеба» создатели внедрили нового героя, который переводит происходящее на язык жестов. Это первый подобный проект в России, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», на чьей платформе выходит сериал. По данным минздрава Пермского края, в регионе более 1200 детей с нарушениями слуха наблюдаются у врачей-сурдологов. Теперь все они смогут изучать мир с помощью популярного мультфильма.
«Анимированный переводчик поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения», — отмечают авторы сериала. Для создания мультипликационного помощника специалисты с помощью новых технологий снимают настоящего специалиста-сурдопереводчика, а затем его жесты переносятся на анимированную модель.
Сурдопедагог Владислав Колесников отмечает, что новый проект поможет и детям, которые слышат хорошо. «Жестовый язык не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих», — уверен он.
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