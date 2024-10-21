21 октября 2024

Глухие пермяки впервые могут смотреть обучающий мультсериал с сурдопереводом

Мультсериал «Развлечеба» авторы снабдили анимированный сурдопереводчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Язык жестов внедрили в мультфильм
Язык жестов внедрили в мультфильм Фото:

В образовательный мультсериал для детей «Развлечеба» создатели внедрили нового героя, который переводит происходящее на язык жестов. Это первый подобный проект в России, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», на чьей платформе выходит сериал. По данным минздрава Пермского края, в регионе более 1200 детей с нарушениями слуха наблюдаются у врачей-сурдологов. Теперь все они смогут изучать мир с помощью популярного мультфильма.

«Анимированный переводчик поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения», — отмечают авторы сериала. Для создания мультипликационного помощника специалисты с помощью новых технологий снимают настоящего специалиста-сурдопереводчика, а затем его жесты переносятся на анимированную модель.

Сурдопедагог Владислав Колесников отмечает, что новый проект поможет и детям, которые слышат хорошо. «Жестовый язык не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих», — уверен он.

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В образовательный мультсериал для детей «Развлечеба» создатели внедрили нового героя, который переводит происходящее на язык жестов. Это первый подобный проект в России, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», на чьей платформе выходит сериал. По данным минздрава Пермского края, в регионе более 1200 детей с нарушениями слуха наблюдаются у врачей-сурдологов. Теперь все они смогут изучать мир с помощью популярного мультфильма. «Анимированный переводчик поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения», — отмечают авторы сериала. Для создания мультипликационного помощника специалисты с помощью новых технологий снимают настоящего специалиста-сурдопереводчика, а затем его жесты переносятся на анимированную модель. Сурдопедагог Владислав Колесников отмечает, что новый проект поможет и детям, которые слышат хорошо. «Жестовый язык не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих», — уверен он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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