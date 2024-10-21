21 октября 2024

Тюменцы останутся без Деда Мороза

В маршруте поезда Деда Мороза нет Тюмени и Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В графике движения поезда Деда Мороза в 2024 году Тюмени нет
В графике движения поезда Деда Мороза в 2024 году Тюмени нет Фото:

Поезд Деда Мороза в этом году в Тюмень заезжать не будет. Об этом сообщает маршрутный лист, размещенный на официальном сайте новогоднего состава.

«Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте.

Ближе всего к Тюмени расположены 40 и 53 точка маршрута — это Курган и Екатеринбург. В этих городах состав будет останавливаться 21 и 31 декабря соответственно.

График движения поезда Деда Мороза
График движения поезда Деда Мороза
Фото:

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Поезд Деда Мороза в этом году в Тюмень заезжать не будет. Об этом сообщает маршрутный лист, размещенный на официальном сайте новогоднего состава. «Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте. Ближе всего к Тюмени расположены 40 и 53 точка маршрута — это Курган и Екатеринбург. В этих городах состав будет останавливаться 21 и 31 декабря соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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