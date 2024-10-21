В графике движения поезда Деда Мороза в 2024 году Тюмени нет
Поезд Деда Мороза в этом году в Тюмень заезжать не будет. Об этом сообщает маршрутный лист, размещенный на официальном сайте новогоднего состава.
«Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте.
Ближе всего к Тюмени расположены 40 и 53 точка маршрута — это Курган и Екатеринбург. В этих городах состав будет останавливаться 21 и 31 декабря соответственно.
График движения поезда Деда Мороза
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