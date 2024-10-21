Пермский бизнесмен избил жену, оставив ее глухой на одно ухо

Пермский предприниматель и бывший кандидат в депутаты избил беременную супругу, в результате чего она оглохла на одно ухо. При этом спустя погода его за это не привлекли к ответственности, сообщает Readovka.
«В Перми бизнесмен и бывший кандидат в депутаты жестоко избил свою беременную жену Ольгу. Она осталась глухой на одно ухо. Впоследствии из-за рисков для плода было показано прервать беременность. Прошло уже почти полгода с момента подачи заявления, однако никакой ответственности мужчина не понес. Сейчас женщина боится за себя и двоих детей от предыдущего брака, которых воспитывает», — сообщил telegram-канал Readovka.
По данным издания, супруг женщины запугивал ее неким генералом, а также должностными лицами в прокуратуре города. Женщина утверждает, что по одному из трех своих заявлений уже получила отказ в возбуждении уголовного дела. При этом у нее на руках есть медицинское освидетельствование и записи угроз.
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