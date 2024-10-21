21 октября 2024

Пермский бизнесмен избил жену, оставив ее глухой на одно ухо

© Служба новостей «URA.RU»
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После избиения прошло уже полгода
После избиения прошло уже полгода Фото:

Пермский предприниматель и бывший кандидат в депутаты избил беременную супругу, в результате чего она оглохла на одно ухо. При этом спустя погода его за это не привлекли к ответственности, сообщает Readovka.

«В Перми бизнесмен и бывший кандидат в депутаты жестоко избил свою беременную жену Ольгу. Она осталась глухой на одно ухо. Впоследствии из-за рисков для плода было показано прервать беременность. Прошло уже почти полгода с момента подачи заявления, однако никакой ответственности мужчина не понес. Сейчас женщина боится за себя и двоих детей от предыдущего брака, которых воспитывает», — сообщил telegram-канал Readovka.

По данным издания, супруг женщины запугивал ее неким генералом, а также должностными лицами в прокуратуре города. Женщина утверждает, что по одному из трех своих заявлений уже получила отказ в возбуждении уголовного дела. При этом у нее на руках есть медицинское освидетельствование и записи угроз.

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Пермский предприниматель и бывший кандидат в депутаты избил беременную супругу, в результате чего она оглохла на одно ухо. При этом спустя погода его за это не привлекли к ответственности, сообщает Readovka. «В Перми бизнесмен и бывший кандидат в депутаты жестоко избил свою беременную жену Ольгу. Она осталась глухой на одно ухо. Впоследствии из-за рисков для плода было показано прервать беременность. Прошло уже почти полгода с момента подачи заявления, однако никакой ответственности мужчина не понес. Сейчас женщина боится за себя и двоих детей от предыдущего брака, которых воспитывает», — сообщил telegram-канал Readovka. По данным издания, супруг женщины запугивал ее неким генералом, а также должностными лицами в прокуратуре города. Женщина утверждает, что по одному из трех своих заявлений уже получила отказ в возбуждении уголовного дела. При этом у нее на руках есть медицинское освидетельствование и записи угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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