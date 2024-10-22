В Питере малышку в коляске чуть не убило пакетом с мусором. Фото, видео

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Выкинутый из окна мусор чуть не привел к трагедии
Выкинутый из окна мусор чуть не привел к трагедии Фото:

В Санкт-Петербурге на Привокзальной площади выброшенный из окна многоэтажки пакет с мусором чуть не попал в коляску с маленькой девочкой. Полиция разыскивает неизвестного, выкинувшего мусор.

«Отец девочки рассказал, что они с дочерью сильно испугались — ещe пара размеров, и все могло кончиться иначе», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина разослал видео по местным чатам и нашел преступника. Им оказался несовершеннолетний ребенок.

Родители мальчика, выбросившего мусор, связались с пострадавшей стороной и принесли извинения. Семьи договорились о личной встрече.

В Санкт-Петербурге в окно выбросили мусор, чуть не пострадал ребенок
В Санкт-Петербурге в окно выбросили мусор, чуть не пострадал ребенок
Фото:

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В Санкт-Петербурге на Привокзальной площади выброшенный из окна многоэтажки пакет с мусором чуть не попал в коляску с маленькой девочкой. Полиция разыскивает неизвестного, выкинувшего мусор. «Отец девочки рассказал, что они с дочерью сильно испугались — ещe пара размеров, и все могло кончиться иначе», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина разослал видео по местным чатам и нашел преступника. Им оказался несовершеннолетний ребенок. Родители мальчика, выбросившего мусор, связались с пострадавшей стороной и принесли извинения. Семьи договорились о личной встрече.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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