В Санкт-Петербурге на Привокзальной площади выброшенный из окна многоэтажки пакет с мусором чуть не попал в коляску с маленькой девочкой. Полиция разыскивает неизвестного, выкинувшего мусор.
«Отец девочки рассказал, что они с дочерью сильно испугались — ещe пара размеров, и все могло кончиться иначе», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина разослал видео по местным чатам и нашел преступника. Им оказался несовершеннолетний ребенок.
Родители мальчика, выбросившего мусор, связались с пострадавшей стороной и принесли извинения. Семьи договорились о личной встрече.
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