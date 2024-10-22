Стала известна личность заказчика покушения на помощника депутата Госдумы

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Нападение на Шарипа Алихаджиева заказал 45-летний Башир Омарходжаев
Нападение на Шарипа Алихаджиева заказал 45-летний Башир Омарходжаев Фото:

Заказчиком нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 45-летний Башир Омарходжаев. Об этом сообщают различные российские СМИ.

«Заказчиком покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, предположительно, является 45-летним Баширом Омарходжаевым», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Эту же информацию распространяет телеканал РЕН.ТВ.

Ранее, 10 октября 2024 года, неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Полиция уже задержала предполагаемых заказчика и исполнителей. За убийство  политика взялся ранее судимый Василий Коновалов. Мужчине обещали 20 млн рублей.

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Заказчиком нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 45-летний Башир Омарходжаев. Об этом сообщают различные российские СМИ. «Заказчиком покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, предположительно, является 45-летним Баширом Омарходжаевым», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Эту же информацию распространяет телеканал РЕН.ТВ. Ранее, 10 октября 2024 года, неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Полиция уже задержала предполагаемых заказчика и исполнителей. За убийство  политика взялся ранее судимый Василий Коновалов. Мужчине обещали 20 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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