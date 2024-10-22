Стала известна личность заказчика покушения на помощника депутата Госдумы

Заказчиком нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 45-летний Башир Омарходжаев. Об этом сообщают различные российские СМИ.
«Заказчиком покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, предположительно, является 45-летним Баширом Омарходжаевым», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Эту же информацию распространяет телеканал РЕН.ТВ.
Ранее, 10 октября 2024 года, неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Полиция уже задержала предполагаемых заказчика и исполнителей. За убийство политика взялся ранее судимый Василий Коновалов. Мужчине обещали 20 млн рублей.
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