21 октября 2024

В Тобольске спасли пациентку с уникальной травмой

Тобольские медики провели уникальную операцию по сохранению почки пациента
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, врач, хирург, доктор
Операция в Тоболське помогла женщине спасти почку Фото:

В Тобольске провели операцию, которая помогла спасти жизнь пациентке с уникальной травмой. У нее был крайне редкий разрыв стенки почечной артерии, сообщает в рассылке пресс-служба областной больницы №3.

«Тобольские врачи провели редкую органосохраняющую операцию. Молодая женщина поступила в больницу после ДТП с тяжелыми травмами брюшной полости, включая разрыв кишечника и опасную травматическую диссекцию — разрыв внутренней стенки почечной артерии, который привел к перекрытию кровоснабжения органа», — говорится в сообщении.

Сообщается, что такие травмы могут привести к инфарку почки и потере органа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка выписана из медицинского учреждения.

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В Тобольске провели операцию, которая помогла спасти жизнь пациентке с уникальной травмой. У нее был крайне редкий разрыв стенки почечной артерии, сообщает в рассылке пресс-служба областной больницы №3. «Тобольские врачи провели редкую органосохраняющую операцию. Молодая женщина поступила в больницу после ДТП с тяжелыми травмами брюшной полости, включая разрыв кишечника и опасную травматическую диссекцию — разрыв внутренней стенки почечной артерии, который привел к перекрытию кровоснабжения органа», — говорится в сообщении. Сообщается, что такие травмы могут привести к инфарку почки и потере органа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка выписана из медицинского учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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