В Тобольске спасли пациентку с уникальной травмой

В Тобольске провели операцию, которая помогла спасти жизнь пациентке с уникальной травмой. У нее был крайне редкий разрыв стенки почечной артерии, сообщает в рассылке пресс-служба областной больницы №3.
«Тобольские врачи провели редкую органосохраняющую операцию. Молодая женщина поступила в больницу после ДТП с тяжелыми травмами брюшной полости, включая разрыв кишечника и опасную травматическую диссекцию — разрыв внутренней стенки почечной артерии, который привел к перекрытию кровоснабжения органа», — говорится в сообщении.
Сообщается, что такие травмы могут привести к инфарку почки и потере органа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка выписана из медицинского учреждения.
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В Тобольске провели операцию, которая помогла спасти жизнь пациентке с уникальной травмой. У нее был крайне редкий разрыв стенки почечной артерии, сообщает в рассылке пресс-служба областной больницы №3. «Тобольские врачи провели редкую органосохраняющую операцию. Молодая женщина поступила в больницу после ДТП с тяжелыми травмами брюшной полости, включая разрыв кишечника и опасную травматическую диссекцию — разрыв внутренней стенки почечной артерии, который привел к перекрытию кровоснабжения органа», — говорится в сообщении. Сообщается, что такие травмы могут привести к инфарку почки и потере органа. Операция прошла успешно, сейчас пациентка выписана из медицинского учреждения.