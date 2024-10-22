Люксовую подставку для iPhone 16 Pro украсил фрагмент челябинского метеорита. Фото

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Метеорит, возвращение недостающего фрагмента в Челябинский краеведческий музей. Челябинск, метеорит
Метеорит украсил подставку для iPhone 16 Pro (архивное фото) Фото:

Люксовую подставку «Millennium» для iPhone 16 Pro украсил фрагмент челябинского метеорита, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет. Об этом 22 октября сообщили в компании Caviar.

«Необычная подставка „Millennium“ для iPhone 16 Pro, полностью сделана из бивня мамонта возрастом 10 000 лет. Она украшена <…> фрагментом челябинского метеорита», — говорится в описании на сайте компании.

Серия постаментов насчитывает всего 99 экземпляров. Стоимость аксессуара — почти 200 тысяч рублей.

Метеорит взорвался над Челябинском утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный его кусок, пролетев 70 километров, упал в озеро Чебаркуль. Ударной волной от взрыва были выбиты окна и повреждены стены. Метеорит стал брендом Челябинской области. URA.RU ранее рассказывало, где можно увидеть осколки болида.

Метеорит встроен в глав мамонта
Метеорит встроен в глав мамонта

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Люксовую подставку «Millennium» для iPhone 16 Pro украсил фрагмент челябинского метеорита, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет. Об этом 22 октября сообщили в компании Caviar. «Необычная подставка „Millennium“ для iPhone 16 Pro, полностью сделана из бивня мамонта возрастом 10 000 лет. Она украшена <…> фрагментом челябинского метеорита», — говорится в описании на сайте компании. Серия постаментов насчитывает всего 99 экземпляров. Стоимость аксессуара — почти 200 тысяч рублей. Метеорит взорвался над Челябинском утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный его кусок, пролетев 70 километров, упал в озеро Чебаркуль. Ударной волной от взрыва были выбиты окна и повреждены стены. Метеорит стал брендом Челябинской области. URA.RU ранее рассказывало, где можно увидеть осколки болида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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