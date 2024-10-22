Люксовую подставку «Millennium» для iPhone 16 Pro украсил фрагмент челябинского метеорита, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет. Об этом 22 октября сообщили в компании Caviar.
«Необычная подставка „Millennium“ для iPhone 16 Pro, полностью сделана из бивня мамонта возрастом 10 000 лет. Она украшена <…> фрагментом челябинского метеорита», — говорится в описании на сайте компании.
Серия постаментов насчитывает всего 99 экземпляров. Стоимость аксессуара — почти 200 тысяч рублей.
Метеорит взорвался над Челябинском утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный его кусок, пролетев 70 километров, упал в озеро Чебаркуль. Ударной волной от взрыва были выбиты окна и повреждены стены. Метеорит стал брендом Челябинской области. URA.RU ранее рассказывало, где можно увидеть осколки болида.
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