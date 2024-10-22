Жена губернатора Текслера попросила челябинцев покупать еду малоимущим

Ирина Текслер попросила челябинцев поучаствовать в акции «Добрые покупки»
© Служба новостей «URA.RU»
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Помочь людям можно консервами, крупами, маслом и другими продуктами долгого хранения
Помочь людям можно консервами, крупами, маслом и другими продуктами долгого хранения Фото:

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала челябинцев участвовать в марафоне «Добрые покупки», который пройдет 26 октября в сети магазинов SPAR совместно с банком еды «Русь». Собранные продукты пойдут на помощь малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщила Текслер в своем telegram-канале.

«Каждый из нас может внести свой вклад, просто купив один или несколько продуктов с длительным сроком хранения — крупы, консервы, масло, сахар и многое другое. Это прекрасная возможность сделать доброе дело и поддержать нуждающиеся семьи с детьми и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — написала Ирина Текслер.

«Добрые покупки» можно будет оставить в закассовой зоне или специальной корзине. Кроме того, организаторы акции предлагают жителям региона присоединиться к команде волонтеров для помощи в сборе и распределении собранных продуктов. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.

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Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер призвала челябинцев участвовать в марафоне «Добрые покупки», который пройдет 26 октября в сети магазинов SPAR совместно с банком еды «Русь». Собранные продукты пойдут на помощь малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщила Текслер в своем telegram-канале. «Каждый из нас может внести свой вклад, просто купив один или несколько продуктов с длительным сроком хранения — крупы, консервы, масло, сахар и многое другое. Это прекрасная возможность сделать доброе дело и поддержать нуждающиеся семьи с детьми и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — написала Ирина Текслер. «Добрые покупки» можно будет оставить в закассовой зоне или специальной корзине. Кроме того, организаторы акции предлагают жителям региона присоединиться к команде волонтеров для помощи в сборе и распределении собранных продуктов. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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