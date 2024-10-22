В Богдановиче (Свердловская область) ночью 20 октября посетители кафе «Апшерон» устроили массовую драку, в которой погиб один человек. Об этом рассказал очевидец.
«В кафе „Апшерон“ на ул. Гагарина, 7 произошла массовая драка. Один из участников конфликта скончался», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. На видео видно, как мужчина в синей куртке упал после удара и остался лежать на полу. Через некоторое время его подняли и посадили на скамейку. Причина конфликта не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!