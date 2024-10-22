Свердловчане устроили массовую бойню в кафе, есть погибший. Видео

22 октября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Драку устроили в кафе «Апшерон» (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) ночью 20 октября посетители кафе «Апшерон» устроили массовую драку, в которой погиб один человек. Об этом рассказал очевидец. «В кафе „Апшерон“ на ул. Гагарина, 7 произошла массовая драка. Один из участников конфликта скончался», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. На видео видно, как мужчина в синей куртке упал после удара и остался лежать на полу. Через некоторое время его подняли и посадили на скамейку. Причина конфликта не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) ночью 20 октября посетители кафе «Апшерон» устроили массовую драку, в которой погиб один человек. Об этом рассказал очевидец. «В кафе „Апшерон“ на ул. Гагарина, 7 произошла массовая драка. Один из участников конфликта скончался», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. На видео видно, как мужчина в синей куртке упал после удара и остался лежать на полу. Через некоторое время его подняли и посадили на скамейку. Причина конфликта не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.