Свердловчане устроили массовую бойню в кафе, есть погибший. Видео

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Драку устроили в кафе «Апшерон» (архивное фото) Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) ночью 20 октября посетители кафе «Апшерон» устроили массовую драку, в которой погиб один человек. Об этом рассказал очевидец.

«В кафе „Апшерон“ на ул. Гагарина, 7 произошла массовая драка. Один из участников конфликта скончался», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. На видео видно, как мужчина в синей куртке упал после удара и остался лежать на полу. Через некоторое время его подняли и посадили на скамейку. Причина конфликта не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Богдановиче (Свердловская область) ночью 20 октября посетители кафе «Апшерон» устроили массовую драку, в которой погиб один человек. Об этом рассказал очевидец. «В кафе „Апшерон“ на ул. Гагарина, 7 произошла массовая драка. Один из участников конфликта скончался», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. На видео видно, как мужчина в синей куртке упал после удара и остался лежать на полу. Через некоторое время его подняли и посадили на скамейку. Причина конфликта не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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