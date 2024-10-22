Власти разрешили снести в Перми бывший элитный ресторан «Живаго»

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Здание бывшего пермского ресторана буду сносить
Здание бывшего пермского ресторана буду сносить Фото:

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на снос в столице региона здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго». Оно не является памятником архитектуры, но расположено на территории объекта археологического наследия федерального значения.

«Исходя из специфики производства работ, с учетом отсутствия поблизости объектов культурного наследия — зданий, строений, сооружений, проектом принимается механический способ сноса объекта. К сносу здания разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ. Адрес объекта — город Пермь, улица Ленина, 37», — сообщается в акте историко-культурной экспертиза на сайте краевой госинспекции.

Элитный ресторан «Живаго» открылся в Перми в 2004 году. При нем также действовало кафе «Пастернак». Оба заведения проработали до 2017 года. В 2023 году компания «Ингрупп» выкупила здание бывшего ресторана. А в январе 2024 года девелопер заявил о намерении построить на месте бывшего «Живаго» многофункциональный административно-торговый комплекс.

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Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на снос в столице региона здания бывшего ресторана премиум-класса «Живаго». Оно не является памятником архитектуры, но расположено на территории объекта археологического наследия федерального значения. «Исходя из специфики производства работ, с учетом отсутствия поблизости объектов культурного наследия — зданий, строений, сооружений, проектом принимается механический способ сноса объекта. К сносу здания разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ. Адрес объекта — город Пермь, улица Ленина, 37», — сообщается в акте историко-культурной экспертиза на сайте краевой госинспекции. Элитный ресторан «Живаго» открылся в Перми в 2004 году. При нем также действовало кафе «Пастернак». Оба заведения проработали до 2017 года. В 2023 году компания «Ингрупп» выкупила здание бывшего ресторана. А в январе 2024 года девелопер заявил о намерении построить на месте бывшего «Живаго» многофункциональный административно-торговый комплекс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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