Свердловский омбудсмен объяснился за слова о детях мигрантах и инвалидах

Свердловский омбудсмен Мороков: только 60% детей мигрантов знают русский язык

22 октября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В своих высказываниях Игорь Мороков сослался на рекомендации Минпросвещения РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил корреспонденту URA.RU, что резонансное предложение (прозвучало в эфире ОТВ) приравнять детей мигрантов к категории детей-инвалидов исходит от Минпросвещения РФ. Согласно рекомендациям, процесс обучения должен строиться по тем же принципам, что и у ребят с особенностями в развитии, — в уменьшенных специализированных классах, с привлечением тьюторов (наставников) и ассистентов. «Я расшифровывал просто более доходчивым языком положения методических рекомендаций, которые были выпущены Минпросвещения РФ в июле 2024 года, о том, как нужно строить работу с детьми-мигрантами. Что сегодня, исходя из объективных реалий, таких детей можно отнести в категории с особыми образовательными потребностями. Ведь порядка 60% из них еще более-менее владеют русским языков, но порядка 40% не очень хорошо говорят», — пояснил Мороков. Следовательно, для образования таких детей нужно больше времени и сил, отметил Мороков. В классе ребят должно быть не более трех. С ними должны работать не только учителя, но и тьютеры, однако в современных реалиях происходит все иначе: учителя работают с детьми мигрантов в обычных классах, получая более высокую нагрузку, добавил уполномоченный. «Я не про деньги [льготы, которые полагаются детям-инвалидам], я про детей [чтобы можно было с ними нормально работать]», — подчеркнул Мороков. Омбудсмен напомнил, что сейчас в регионе обучаются в образовательных организациях, начиная от детских садов, порядка 9,5 тысяч детей-мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил корреспонденту URA.RU, что резонансное предложение (прозвучало в эфире ОТВ) приравнять детей мигрантов к категории детей-инвалидов исходит от Минпросвещения РФ. Согласно рекомендациям, процесс обучения должен строиться по тем же принципам, что и у ребят с особенностями в развитии, — в уменьшенных специализированных классах, с привлечением тьюторов (наставников) и ассистентов. «Я расшифровывал просто более доходчивым языком положения методических рекомендаций, которые были выпущены Минпросвещения РФ в июле 2024 года, о том, как нужно строить работу с детьми-мигрантами. Что сегодня, исходя из объективных реалий, таких детей можно отнести в категории с особыми образовательными потребностями. Ведь порядка 60% из них еще более-менее владеют русским языков, но порядка 40% не очень хорошо говорят», — пояснил Мороков. Следовательно, для образования таких детей нужно больше времени и сил, отметил Мороков. В классе ребят должно быть не более трех. С ними должны работать не только учителя, но и тьютеры, однако в современных реалиях происходит все иначе: учителя работают с детьми мигрантов в обычных классах, получая более высокую нагрузку, добавил уполномоченный. «Я не про деньги [льготы, которые полагаются детям-инвалидам], я про детей [чтобы можно было с ними нормально работать]», — подчеркнул Мороков. Омбудсмен напомнил, что сейчас в регионе обучаются в образовательных организациях, начиная от детских садов, порядка 9,5 тысяч детей-мигрантов.