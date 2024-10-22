Госдума установила МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей. Соответствующий законопроект принят Госдумой (ГД) на пленарном заседании.
«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%)», — сообщили на пленарном заседании, трансляция которого велась на официальном сайте ГД. Там отмечается, что соотношение с медианной зарплатой в 2024 году при расширении МРОТ увеличится до 48%.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что этот закон принят в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. По словам Володина, проект поспособствует повышению зарплаты более четырех миллионов работников.
Ранее на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей. Глава государства отметил, что у страны нет выбора, иначе придется завозить рабочую силу из-за границы.
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