Пермские власти расторгли договор с проектировщиком «Дома музыки»

Власти Пермского края расторгли договор с победителем конкурса на разработку проекта строительства в краевой столице «Дома музыки» на заводе Шпагина. Речь об ООО «РосИнсталПроект» из Новосибирска. Расторжение контракта с проектировщиком произошло по соглашению сторон.
«Контракт был расторгнут после более детального изучения конкурсной документации. В настоящий момент краевые власти направили предложение о заключении контракта второму участнику закупки. Это казанское ООО „Совпро“ („Совместное проектирование“). Контракт с ООО „РосИнсталПроект“ был заключен на прошлой неделе на сумму 61 млн рублей. При этом начальная и максимальная цена контракта составляла почти 70 млн рублей», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на региональный минстрой.
По условиям контракта подрядчик обязуется провести на территории завода Шпагина инженерные изыскания. В здании будут фойе, места для приема пищи, гардероб и сувенирная лавка. В «Доме Музыки» также обустроят большой зал, рассчитанный на тысячу человек. Помимо этого, есть возможность обустройства небольшого зала на 100 человек для с размещением там рояля. Предполагаемая стоимость строительства объекта составляет около двух миллиардов рублей.
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