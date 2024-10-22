Лавров подтвердил данные грузинских властей, что США требовали начать войну с Россией

Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией
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Москва верит заявлениям Грузии о "науськивании" ее Западом на конфликт с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров
Москва верит заявлениям Грузии о "науськивании" ее Западом на конфликт с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что верит грузинским властям в вопросе о «науськивании» их Западом на войну с Россией. Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что Запад предлагал стране начать войну с РФ.

«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», — заявил Сергей Лавров в беседе с «Известиями».

Ранее Иванишвили заявил, что Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая могла бы перейти затем к партизанскому сопротивлению.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что верит грузинским властям в вопросе о «науськивании» их Западом на войну с Россией. Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что Запад предлагал стране начать войну с РФ. «Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», — заявил Сергей Лавров в беседе с «Известиями». Ранее Иванишвили заявил, что Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая могла бы перейти затем к партизанскому сопротивлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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