Лавров подтвердил данные грузинских властей, что США требовали начать войну с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что верит грузинским властям в вопросе о «науськивании» их Западом на войну с Россией. Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что Запад предлагал стране начать войну с РФ.
«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», — заявил Сергей Лавров в беседе с «Известиями».
Ранее Иванишвили заявил, что Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Политик добавил, что высокопоставленный западный чиновник предложил экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать краткосрочную войну с Россией, которая могла бы перейти затем к партизанскому сопротивлению.
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