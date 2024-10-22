Прокуратура Швейцарии прекратила дело против пермского миллиардера Рыболовлева

Прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело против уроженца Перми, бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева в связи с арестом в Монако швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Об этом сообщили адвокаты бизнесмена.
«Мы с удовлетворением сообщаем о прекращении, как и ожидалось, уголовного дела, возбужденного в 2017 году прокуратурой Швейцарской Конфедерации в отношении нашего клиента. Его подозревали в предполагаемых „действиях, незаконно совершенных в интересах иностранного государства“, в соответствии со статьей 271 Уголовного кодекса за то, что он якобы заставил гражданина Швейцарии приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией княжества», — цитирует РБК заявление адвокатов Сандрин Жиру и Бенуа Морон.
Разбирательства между Рыболовлевым и Бувье идут с 2015 года, когда миллиардер купил у арт-дилера 38 картин, заплатив около 2 млрд долларов. Затем Рыболовлев обвинил Бувье в завышении цен на купленные им произведения искусства на 1 млрд долларов. Арт-дилер был арестован в феврале 2015 года.
В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, решив, что расследование, которое предшествовало аресту арт-дилера, велось предвзято. Но в 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, а в январе 2021 года расследование по обвинениям бизнесмена в адрес Ива Бувье прекратила прокуратура Женевы.
В апреле 2021 года Рыболовлев стал фигурантом дела в рамках статьи 271 Уголовного кодекса Швейцарии, предполагающей «действия, незаконно совершенные в интересах иностранного государства». В частности, бывшего владельца «Уралкалия» подозревали в том, что он якобы заставил гражданина Швейцарии Ива Бувье приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией княжества.
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