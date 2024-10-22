22 октября 2024

Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Подготовленные Великобританией летчики ВСУ вскоре сядут за штурвалы истребителей F-16 Фото:

В Великобритании прошли подготовку 200 летчиков вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Вы наверняка не в курсе, что наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно посетил церемонию выпуска группы пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС. Они вскоре начнут летать на истребителях F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).

Замминистра добавил, что страна будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Подготовка украинских летчиков в Великобритании началась в сентябре 2023 года.

Ранее URA.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск на Курском направлении. По данным ведомства, противник лишился более 25,6 тысячи бойцов.

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В Великобритании прошли подготовку 200 летчиков вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард. «Вы наверняка не в курсе, что наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно посетил церемонию выпуска группы пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС. Они вскоре начнут летать на истребителях F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter). Замминистра добавил, что страна будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Подготовка украинских летчиков в Великобритании началась в сентябре 2023 года. Ранее URA.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск на Курском направлении. По данным ведомства, противник лишился более 25,6 тысячи бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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