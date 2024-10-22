Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

В Великобритании прошли подготовку 200 летчиков вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.
«Вы наверняка не в курсе, что наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно посетил церемонию выпуска группы пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС. Они вскоре начнут летать на истребителях F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).
Замминистра добавил, что страна будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Подготовка украинских летчиков в Великобритании началась в сентябре 2023 года.
Ранее URA.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск на Курском направлении. По данным ведомства, противник лишился более 25,6 тысячи бойцов.
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