Суд выселил москвича из квартиры после иска Собчак

Суд удовлетворил иск Собчак и выселил Соколова из квартиры в Москве
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак выиграла дело в суде о жилищном споре Фото:

Иск журналистки и телеведущей Ксении Собчак о жилищном споре к мужчине по фамилии Соколов был удовлетворен Пресненским судом Москвы. Так, мужчина лишился права пользования квартирой, сообщили источники в пресс-службе суда. Причин подачи иска и других подробней не раскрывается.

«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — заявил источник. Однако других подробностей не предоставляется. Информацию передает РИА «Новости».

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Иск журналистки и телеведущей Ксении Собчак о жилищном споре к мужчине по фамилии Соколов был удовлетворен Пресненским судом Москвы. Так, мужчина лишился права пользования квартирой, сообщили источники в пресс-службе суда. Причин подачи иска и других подробней не раскрывается. «Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — заявил источник. Однако других подробностей не предоставляется. Информацию передает РИА «Новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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