Суд выселил москвича из квартиры после иска Собчак

Собчак выиграла дело в суде о жилищном споре
Иск журналистки и телеведущей Ксении Собчак о жилищном споре к мужчине по фамилии Соколов был удовлетворен Пресненским судом Москвы. Так, мужчина лишился права пользования квартирой, сообщили источники в пресс-службе суда. Причин подачи иска и других подробней не раскрывается.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — заявил источник. Однако других подробностей не предоставляется. Информацию передает РИА «Новости».
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