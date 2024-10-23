В России ипотеку не будут развивать, пока уровень инфляции не спадет. Также развитие ипотеки не будет происходить за счет государственной поддержки, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«Ипотеку не будут развивать за счет господдержки, пока инфляция не охладится», — заявил Хуснуллин на XXV Международном жилищном конгрессе. Он добавил, что в сфере строительства инфляция выше, чем по всей России. Она составляет 15-20%.
Ранее в Госдуме сообщили, что в осеннюю сессию планируется начать обсуждение новых программ ипотеки. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что новые инициативы будут направлены на внедрение строительной ипотеки в регионах с масштабной сферой строительства и на поддержку развития высокотехнологичных производств.
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