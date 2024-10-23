Алаудинов назвал журналистов «шайтанами»

Журналисты, которые создают негативный образ чеченцев, выставляют их виновными во всех бедах России и при этом сами представляются чеченцами, являются «чеченоговорящими шайтанами». Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов после спора с журналистом «Комсомольской правды» Иваном Панкиным.
«Существует группа журналистов, работающих с явной чеченофобской направленностью, которые стремятся создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России. ... За границей также есть враги чеченского народа и России, которые заявляют, что они чеченцы. На самом деле это просто чеченоговорящие шайтаны», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.
Он добавил, что такие люди зачастую вырезают фрагменты из роликов командира, пытаясь создать негативный образ самого генарал-майора и «Ахмата». По словам Алаудинова, все, кто сеют раздор, представляют собой врагов России. Ранее Алаудинов обвинил журналиста «Комсомольской правды» якобы в разжигании межнациональной розни. Также он назвал его «чертом» и «чеченофобом». Это произошло после того, как журналист задал острые вопросы про Курскую область, передает «Ридус».
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