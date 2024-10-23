Алаудинов назвал журналистов «шайтанами»

Алаудинов назвал журналиста Панкина чертом и чеченофобом
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Апти Алаудинов резко высказался о журналистах, создающих негативный образ чеченцев
Апти Алаудинов резко высказался о журналистах, создающих негативный образ чеченцев Фото:

Журналисты, которые создают негативный образ чеченцев, выставляют их виновными во всех бедах России и при этом сами представляются чеченцами, являются «чеченоговорящими шайтанами». Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов после спора с журналистом «Комсомольской правды» Иваном Панкиным.

«Существует группа журналистов, работающих с явной чеченофобской направленностью, которые стремятся создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России. ... За границей также есть враги чеченского народа и России, которые заявляют, что они чеченцы. На самом деле это просто чеченоговорящие шайтаны», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.

Он добавил, что такие люди зачастую вырезают фрагменты из роликов командира, пытаясь создать негативный образ самого генарал-майора и «Ахмата». По словам Алаудинова, все, кто сеют раздор, представляют собой врагов России. Ранее Алаудинов обвинил журналиста «Комсомольской правды» якобы в разжигании межнациональной розни. Также он назвал его «чертом» и «чеченофобом». Это произошло после того, как журналист задал острые вопросы про Курскую область, передает «Ридус». 

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Журналисты, которые создают негативный образ чеченцев, выставляют их виновными во всех бедах России и при этом сами представляются чеченцами, являются «чеченоговорящими шайтанами». Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов после спора с журналистом «Комсомольской правды» Иваном Панкиным. «Существует группа журналистов, работающих с явной чеченофобской направленностью, которые стремятся создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России. ... За границей также есть враги чеченского народа и России, которые заявляют, что они чеченцы. На самом деле это просто чеченоговорящие шайтаны», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что такие люди зачастую вырезают фрагменты из роликов командира, пытаясь создать негативный образ самого генарал-майора и «Ахмата». По словам Алаудинова, все, кто сеют раздор, представляют собой врагов России. Ранее Алаудинов обвинил журналиста «Комсомольской правды» якобы в разжигании межнациональной розни. Также он назвал его «чертом» и «чеченофобом». Это произошло после того, как журналист задал острые вопросы про Курскую область, передает «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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