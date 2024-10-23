Путин выразил соболезнования Эрдогану по поводу теракта в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции в связи с терактом. С этого заявления он начал двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани.
«Я хотел бы выразить соболезнования в связи с терактом. Мы получили много сообщений из наших СМИ. Мы категорически не приемлем такого рода действий, чем бы они не были мотивированы», — сказал Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире telegram-канала ТАСС.
Теракт в Турции произошел вечером 23 октября. Трое неизвестных вторглись на территорию аэрокосмической компании в Анкаре, двоих из них уже ликвидировали. Третий удерживает заложников.
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