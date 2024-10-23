В челябинском городе ребенок рухнул в забытый коммунальщиками колодец

В Озерске ребенок упал в открытый колодец

23 октября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Ребенок упал в открытый коммунальщиками колодец в Озерске Фото: Илья Московец © URA.RU В Озерске Челябинской области ребенок упал в открытый колодец. Инцидент произошел на улице Верхней, где накануне коммунальщики проводили работы, однако по неизвестной причине не закрыли коллектор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. «По каким причинам рабочие не закрыли колодец — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел», — написал Гергенрейдер. Он также принес извинения семье пострадавшего. Ребенку повезло, что у него был с собой телефон, благодаря чему он смог оперативно вызвать помощь. Помимо этого, Гергенрейдер уточнил, что с вечера 23 октября начнется ревизия всех колодцев в Озерском городском округе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске в июне 2024 года в открытый колодец упал 9-летний мальчик. Он получил рану колена, которую пришлось зашивать. Прокуратура организовала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске Челябинской области ребенок упал в открытый колодец. Инцидент произошел на улице Верхней, где накануне коммунальщики проводили работы, однако по неизвестной причине не закрыли коллектор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. «По каким причинам рабочие не закрыли колодец — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел», — написал Гергенрейдер. Он также принес извинения семье пострадавшего. Ребенку повезло, что у него был с собой телефон, благодаря чему он смог оперативно вызвать помощь. Помимо этого, Гергенрейдер уточнил, что с вечера 23 октября начнется ревизия всех колодцев в Озерском городском округе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске в июне 2024 года в открытый колодец упал 9-летний мальчик. Он получил рану колена, которую пришлось зашивать. Прокуратура организовала проверку.