В челябинском городе ребенок рухнул в забытый коммунальщиками колодец

В Озерске ребенок упал в открытый колодец
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Труп в коллекторе. Екатеринбург , канализационный люк, оградительная лента, коллекторный колодец, колодец теплотрассы
Ребенок упал в открытый коммунальщиками колодец в Озерске Фото:

В Озерске Челябинской области ребенок упал в открытый колодец. Инцидент произошел на улице Верхней, где накануне коммунальщики проводили работы, однако по неизвестной причине не закрыли коллектор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер.

«По каким причинам рабочие не закрыли колодец — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел», — написал Гергенрейдер. Он также принес извинения семье пострадавшего.

Ребенку повезло, что у него был с собой телефон, благодаря чему он смог оперативно вызвать помощь. Помимо этого, Гергенрейдер уточнил, что с вечера 23 октября начнется ревизия всех колодцев в Озерском городском округе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске в июне 2024 года в открытый колодец упал 9-летний мальчик. Он получил рану колена, которую пришлось зашивать. Прокуратура организовала проверку.

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В Озерске Челябинской области ребенок упал в открытый колодец. Инцидент произошел на улице Верхней, где накануне коммунальщики проводили работы, однако по неизвестной причине не закрыли коллектор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. «По каким причинам рабочие не закрыли колодец — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел», — написал Гергенрейдер. Он также принес извинения семье пострадавшего. Ребенку повезло, что у него был с собой телефон, благодаря чему он смог оперативно вызвать помощь. Помимо этого, Гергенрейдер уточнил, что с вечера 23 октября начнется ревизия всех колодцев в Озерском городском округе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске в июне 2024 года в открытый колодец упал 9-летний мальчик. Он получил рану колена, которую пришлось зашивать. Прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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