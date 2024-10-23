Екатеринбурженка лишилась иномарки за лихую езду и 81 штраф

Судебные приставы арестовали автомобиль «Киа Рио» у екатеринбурженки, которая не оплатила 81 штраф на сумму 113 тысяч рублей. Если она не погасит долг, машину пустят с торгов, сообщили URA.RU в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«Были возбуждены исполнительные производства в количестве 81 штуки на общую сумму 113 тысяч рублей. В основном это превышение скорости. „Киа Рио“, на котором автоледи совершила административные правонарушения, объявили в исполнительский розыск. Машину удалось обнаружить на стоянке у „Ельцин Центра“», — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ.
Иномарку у лихачки арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если в ближайшее время дама не погасит штрафы, машину продадут на торгах Росимущества.
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