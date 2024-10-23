Екатеринбурженка лишилась иномарки за лихую езду и 81 штраф

24 октября 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Машину могут пустить с торгов в счет погашения долгов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы арестовали автомобиль «Киа Рио» у екатеринбурженки, которая не оплатила 81 штраф на сумму 113 тысяч рублей. Если она не погасит долг, машину пустят с торгов, сообщили URA.RU в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. «Были возбуждены исполнительные производства в количестве 81 штуки на общую сумму 113 тысяч рублей. В основном это превышение скорости. „Киа Рио“, на котором автоледи совершила административные правонарушения, объявили в исполнительский розыск. Машину удалось обнаружить на стоянке у „Ельцин Центра“», — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ. Иномарку у лихачки арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если в ближайшее время дама не погасит штрафы, машину продадут на торгах Росимущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы арестовали автомобиль «Киа Рио» у екатеринбурженки, которая не оплатила 81 штраф на сумму 113 тысяч рублей. Если она не погасит долг, машину пустят с торгов, сообщили URA.RU в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. «Были возбуждены исполнительные производства в количестве 81 штуки на общую сумму 113 тысяч рублей. В основном это превышение скорости. „Киа Рио“, на котором автоледи совершила административные правонарушения, объявили в исполнительский розыск. Машину удалось обнаружить на стоянке у „Ельцин Центра“», — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ. Иномарку у лихачки арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если в ближайшее время дама не погасит штрафы, машину продадут на торгах Росимущества.