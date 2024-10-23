23 октября 2024

Екатеринбурженка лишилась иномарки за лихую езду и 81 штраф

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Машину могут пустить с торгов в счет погашения долгов (архивное фото) Фото:

Судебные приставы арестовали автомобиль «Киа Рио» у екатеринбурженки, которая не оплатила 81 штраф на сумму 113 тысяч рублей. Если она не погасит долг, машину пустят с торгов, сообщили URA.RU в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Были возбуждены исполнительные производства в количестве 81 штуки на общую сумму 113 тысяч рублей. В основном это превышение скорости. „Киа Рио“, на котором автоледи совершила административные правонарушения, объявили в исполнительский розыск. Машину удалось обнаружить на стоянке у „Ельцин Центра“», — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ.

Иномарку у лихачки арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если в ближайшее время дама не погасит штрафы, машину продадут на торгах Росимущества.

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Судебные приставы арестовали автомобиль «Киа Рио» у екатеринбурженки, которая не оплатила 81 штраф на сумму 113 тысяч рублей. Если она не погасит долг, машину пустят с торгов, сообщили URA.RU в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. «Были возбуждены исполнительные производства в количестве 81 штуки на общую сумму 113 тысяч рублей. В основном это превышение скорости. „Киа Рио“, на котором автоледи совершила административные правонарушения, объявили в исполнительский розыск. Машину удалось обнаружить на стоянке у „Ельцин Центра“», — уточнили в отделе по взаимодействию со СМИ. Иномарку у лихачки арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если в ближайшее время дама не погасит штрафы, машину продадут на торгах Росимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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