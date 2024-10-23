Российского актера Сергея Белого похоронили в Перми

Сергей Белый ушел из жизни 7 октября
Российский артист Сергей Белый похоронен в Перми. Информация об этом указана на портале «Кино-театр.ру».
«13 марта 1957 — 7 октября 2024. Похоронен в Перми», — говорится на сайте.
О смерти актера стало известно 23 октября. Сергей Белый в 1983 году окончил Пермский государственный институт культуры. Он играл в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильме «Испытательный срок» и других.
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