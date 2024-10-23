23 октября 2024

Российского актера Сергея Белого похоронили в Перми

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Сергей Белый ушел из жизни 7 октября
Сергей Белый ушел из жизни 7 октября Фото:

Российский артист Сергей Белый похоронен в Перми. Информация об этом указана на портале «Кино-театр.ру».

«13 марта 1957 — 7 октября 2024. Похоронен в Перми», — говорится на сайте.

О смерти актера стало известно 23 октября. Сергей Белый в 1983 году окончил Пермский государственный институт культуры. Он играл в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильме «Испытательный срок» и других.

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Российский артист Сергей Белый похоронен в Перми. Информация об этом указана на портале «Кино-театр.ру». «13 марта 1957 — 7 октября 2024. Похоронен в Перми», — говорится на сайте. О смерти актера стало известно 23 октября. Сергей Белый в 1983 году окончил Пермский государственный институт культуры. Он играл в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильме «Испытательный срок» и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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