Бывший начальник полиции Пермского края нашел работу в вузе

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов получил пост проректора по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Информация, на которую обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», размещена на сайте вуза.
«Проректор по безопасности — Давыдов Михаил Ильич», — указано в разделе «Ректорат» на сайте академии. Отмечается, что он юрист. Отмечен рядом госнаград ведомственными знаками отличия МВД.
Михаил Давыдов в разные годы служил в полицейских управлениях Москвы, Пермского края и Оренбургской области. С июля 2018 по ноябрь 2020 года Давыдов возглавлял ГУ МВД по Прикамью, а затем ушел на повышение в МВД РФ. В ноябре 2023 года он был освобожден от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП).
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