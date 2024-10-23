23 октября 2024

Бывший начальник полиции Пермского края нашел работу в вузе

Экс-глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором Академии внешней торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Давыдов теперь снял полицейскую форму
Михаил Давыдов теперь снял полицейскую форму Фото:

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов получил пост проректора по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Информация, на которую обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», размещена на сайте вуза.

«Проректор по безопасности — Давыдов Михаил Ильич», — указано в разделе «Ректорат» на сайте академии. Отмечается, что он юрист. Отмечен рядом госнаград ведомственными знаками отличия МВД.

Михаил Давыдов в разные годы служил в полицейских управлениях Москвы, Пермского края и Оренбургской области. С июля 2018 по ноябрь 2020 года Давыдов возглавлял ГУ МВД по Прикамью, а затем ушел на повышение в МВД РФ. В ноябре 2023 года он был освобожден от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП). 

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Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов получил пост проректора по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Информация, на которую обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», размещена на сайте вуза. «Проректор по безопасности — Давыдов Михаил Ильич», — указано в разделе «Ректорат» на сайте академии. Отмечается, что он юрист. Отмечен рядом госнаград ведомственными знаками отличия МВД. Михаил Давыдов в разные годы служил в полицейских управлениях Москвы, Пермского края и Оренбургской области. С июля 2018 по ноябрь 2020 года Давыдов возглавлял ГУ МВД по Прикамью, а затем ушел на повышение в МВД РФ. В ноябре 2023 года он был освобожден от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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