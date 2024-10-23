23 октября 2024

На выходных челябинские дети послушают песни из аниме и отпразднуют Хэллоуин. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения к Хэллоуину в заведениях Екатеринбурга, пауки, хэллоуин, helloween, жуки
На этих выходных стартуют хэллоуинские мероприятия Фото:

В предстоящие выходные, 26 и 27 октября, пройдут различные мероприятия для детей, включая шоу и мастер-классы, посвященные Хэллоуину. Подростки смогут посетить концерт, на котором оркестр исполнит саундтреки из популярных аниме. Также пройдет викторина на тему Дня животных, а для семей будет организован фестиваль. Об этих и других детских мероприятиях — в материале URA.RU.

Семейный фестиваль и викторина про животных

В Детской библиотеке имени Горького 27 октября пройдет фестиваль семейных традиций «Во!Семья!». Гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим и мастер-классы по созданию куклы для театра теней, вязанию и бисероплетению. Семьи также смогут поучаствовать в марафоне психологических игр и чтениях. Вход свободный.

Енотиха Дзеня и еж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург
Обычно Всемирный день животных проходит 4 октября
Фото:

В парке имени Тищенко 27 октября проведут викторину, приуроченную к Всемирному дню животных. Мероприятие организует Детская библиотека № 1 в доме «Аквариум». Стоимость участия в игре — 130 рублей.

Детский Хэллоуин

В ТРК «Елки» Хэллоуин отпразднуют 26 октября интерактивным шоу. Организаторы обещают «ужасно-веселую» программу, тематический аквагрим для всех гостей и мастер-класс по рисованию на футболках. Также на мероприятии посетителей в уникальных костюмах будут ждать подарки. Посещение бесплатное. Центр межкультурных коммуникаций «Колибри» зовет мам с детьми на мастер-класс, где будут рисовать хэллоуинскую картину, а после проведут фотоссесию в мистической атмосфере. Стоимость — 2500 рублей.

Саундтреки из аниме в исполнении оркестра

Открытие отдела Продаж комиксы и манга в Читай-Городе на Вайнера. Екатеринбург
Посетить аниме-концерт можно с 12 лет
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На сцене Детской филармонии 27 октября исполнят композиции из японских мультфильмов. В программе заявлены саундтреки из аниме: «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Синий дракон», «Покемон», «Волчица и пряности», «Сэйлор мун», «Мой сосед Тоторо». Стоимость билета — от 400 рублей.

Кулинарные мастер-классы для детей

В студии «Пармезан» 27 октября детей будут учить готовить мини-рулеты из лаваша с курицей и десерт — трайфл с ягодным соусом. Стоимость посещения — 1200 рублей. Кулинарная студия «Классное время» 27 октября проведет два мастер-класса из серии «2 в 1». На первом дети научатся декорировать бисквитное эскимо и украсят коробочку блестками и стразами, а на втором юноши приготовят медовое пирожное, а после будут создавать украшения для столовых приборов. Стоимость — 800 рублей.

Кинопоказы

Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург
Бесплатно покажут советские мультфильмы
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В кинотеатре имени Оболенского 26 октября пройдет кинопоказ из цикла «Кино без границ» с ведущим Олегом Мясниковым. В рамках мероприятия представят фильм «Сто дней после детства», в сюжете которого история Мити Лопухова о первой любви из пионерского лагеря. Посещение бесплатное. Кинотеатр имени Пушкина приглашает самых маленьких посмотреть сразу два мультфильма за один сеанс. 26 октября состоится показ таких советских картин как: «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Стоимость — 250 рублей.

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В предстоящие выходные, 26 и 27 октября, пройдут различные мероприятия для детей, включая шоу и мастер-классы, посвященные Хэллоуину. Подростки смогут посетить концерт, на котором оркестр исполнит саундтреки из популярных аниме. Также пройдет викторина на тему Дня животных, а для семей будет организован фестиваль. Об этих и других детских мероприятиях — в материале URA.RU. В Детской библиотеке имени Горького 27 октября пройдет фестиваль семейных традиций «Во!Семья!». Гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим и мастер-классы по созданию куклы для театра теней, вязанию и бисероплетению. Семьи также смогут поучаствовать в марафоне психологических игр и чтениях. Вход свободный. В парке имени Тищенко 27 октября проведут викторину, приуроченную к Всемирному дню животных. Мероприятие организует Детская библиотека № 1 в доме «Аквариум». Стоимость участия в игре — 130 рублей. В ТРК «Елки» Хэллоуин отпразднуют 26 октября интерактивным шоу. Организаторы обещают «ужасно-веселую» программу, тематический аквагрим для всех гостей и мастер-класс по рисованию на футболках. Также на мероприятии посетителей в уникальных костюмах будут ждать подарки. Посещение бесплатное. Центр межкультурных коммуникаций «Колибри» зовет мам с детьми на мастер-класс, где будут рисовать хэллоуинскую картину, а после проведут фотоссесию в мистической атмосфере. Стоимость — 2500 рублей. На сцене Детской филармонии 27 октября исполнят композиции из японских мультфильмов. В программе заявлены саундтреки из аниме: «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Синий дракон», «Покемон», «Волчица и пряности», «Сэйлор мун», «Мой сосед Тоторо». Стоимость билета — от 400 рублей. В студии «Пармезан» 27 октября детей будут учить готовить мини-рулеты из лаваша с курицей и десерт — трайфл с ягодным соусом. Стоимость посещения — 1200 рублей. Кулинарная студия «Классное время» 27 октября проведет два мастер-класса из серии «2 в 1». На первом дети научатся декорировать бисквитное эскимо и украсят коробочку блестками и стразами, а на втором юноши приготовят медовое пирожное, а после будут создавать украшения для столовых приборов. Стоимость — 800 рублей. В кинотеатре имени Оболенского 26 октября пройдет кинопоказ из цикла «Кино без границ» с ведущим Олегом Мясниковым. В рамках мероприятия представят фильм «Сто дней после детства», в сюжете которого история Мити Лопухова о первой любви из пионерского лагеря. Посещение бесплатное. Кинотеатр имени Пушкина приглашает самых маленьких посмотреть сразу два мультфильма за один сеанс. 26 октября состоится показ таких советских картин как: «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Стоимость — 250 рублей.
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