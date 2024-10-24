Две уралочки победили в конкурсе самых красивых стюардесс России. Фото, видео

Стюардессы из Перми и Верхней Салды получили титулы на конкурсе «Топ стюардесс»

24 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Елену Добрынину признали «Королевой талантов» Фото предоставлено Еленой Добрыниной Пермячка Елена Добрынина из «Уральских авиалиний» и свердловчанка Марина Берстенева (уроженка Верхней Салды) из авиакомпании Utair получили титулы на международном конкурсе «Топ стюардесс». Об этом URA.RU рассказали организаторы конкурса. «Елену Добрынину признали „Королевой талантов“, Марину Берстеневу наградили званием „Небесный выбор ‚Топ стюардесс‘, — поделились в пресс-службе. Получить титулы ‚Мисс зрительских симпатий‘, ‚Королева неба‘, ‚Звезда авиации‘, ‚Королева деловой авиации‘ и ‚Будущее авиации‘ им не удалось. Несмотря на то, что прямой трансляции не было, некоторые стюардессы активно делились этапами финала конкурса в своих соцсетях. Например, Елена Добрынина показала, что у нее были проблемы с голосом накануне подведения итогов, а еще ей пришлось немного обрезать волосы, чтобы прическа выглядела аккуратнее. Всего на победу претендовало 35 красоток, основных номинаций было четыре, среди дополнительных — «Мисс зрительских симпатий», «Королева талантов», «Королева дружбы», «Небесный выбор „Топ стюардесс“». Итоги подвели в Москве 23 октября. Свердловскую область представляли три девушки — Марина Берстенева, Евгения Колясникова и Елена Добрынина. Елена Добрынина уже поделилась фотографией в короне Фото: eafonchikova в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: сайт «Топ стюардесс» Марина Берстенева также получила звание Фото: сайт «Топ стюардесс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермячка Елена Добрынина из «Уральских авиалиний» и свердловчанка Марина Берстенева (уроженка Верхней Салды) из авиакомпании Utair получили титулы на международном конкурсе «Топ стюардесс». Об этом URA.RU рассказали организаторы конкурса. «Елену Добрынину признали „Королевой талантов“, Марину Берстеневу наградили званием „Небесный выбор ‚Топ стюардесс‘, — поделились в пресс-службе. Получить титулы ‚Мисс зрительских симпатий‘, ‚Королева неба‘, ‚Звезда авиации‘, ‚Королева деловой авиации‘ и ‚Будущее авиации‘ им не удалось. Несмотря на то, что прямой трансляции не было, некоторые стюардессы активно делились этапами финала конкурса в своих соцсетях. Например, Елена Добрынина показала, что у нее были проблемы с голосом накануне подведения итогов, а еще ей пришлось немного обрезать волосы, чтобы прическа выглядела аккуратнее. Всего на победу претендовало 35 красоток, основных номинаций было четыре, среди дополнительных — «Мисс зрительских симпатий», «Королева талантов», «Королева дружбы», «Небесный выбор „Топ стюардесс“». Итоги подвели в Москве 23 октября. Свердловскую область представляли три девушки — Марина Берстенева, Евгения Колясникова и Елена Добрынина.