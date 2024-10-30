Челябинский экс-министр зачищает НИИ ОММ в Екатеринбурге: уволились топовые медики

Из екатеринбургского НИИ ОММ массово уходят кандидаты наук

30 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В НИИ ОММ помогают женщинам из Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который недавно возглавил бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, прошли масштабные кадровые перестановки. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к учреждению. При этом в Минздраве РФ ситуацию видят иначе. НИИ ОММ Семенов возглавил 1 марта. У него насыщенный трудовой путь. С 1997 по 2011 год Семенов исполнял обязанности акушера-гинеколога в Челябинской городской клинической больнице № 10. В 2011 году возглавил Областной перинатальный центр. В августе 2018 года стал заслуженным врачом РФ. Министром Семенов трудился в 2019—2022 годах, оттуда вернулся в перинатальный центр. Коллектив НИИ ОММ, по словам первого собеседника ожидал, что Семенов как сам в прошлом практикующий врач озаботится проблемами специалистов — в частности, низкими зарплатами. «Многие из нас вынуждены были работать на полторы ставки, пытаясь балансировать между исследовательской деятельностью и выполнением врачебных обязанностей. Каждый день с восьми утра до семи вечера медики проводили на рабочем месте. Мы с надеждой смотрели на приход Семенова, полагая, что вопрос с зарплатами будет решен. Но на деле все оказалось иначе», — поделился бывший сотрудник. Юрий Семенов возглавлял челябинский минздрав с 2019-го по 2022 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, зарплата врачей «стала зависеть от факторов, большую часть из которых невозможно предугадать». «Почти сразу после назначения Семенова начались чистки кадров. Вместо создания комфортных условий для работы он выбрал путь сокращения зарплат и увеличения нагрузки», — утверждает собеседник. Другой источник знает, что за последние восемь месяцев НИИ ОММ покинули сразу восемь кандидатов медицинских наук. «При этом взяли докторов наук, но не вместо ушедших сотрудников, а на совершенно другие обязанности. Чтобы подать документы на оформление диссертационного совета на базе НИИ ОММ. Эти доктора наук устроены на небольшие ставки, но они и не работают (одна приходит на ученый совет и то не на каждый, вторая числится председателем локального этического комитета, работу за нее делает секретарь). При этом документы на диссовет не утвердили и, получается, зря „кормят“ и „кормили“ докторов наук за счет реально работающих врачей, которые ведут приемы и оперируют. В НИИ особенные врачи были, за это и ценился институт. Врач там — это ученый (научный сотрудник) и практик (берет на себя полностью клиническую нагрузку). Впервые за многие годы заместители директора (это новая команда) не являются остепененными», — рассказал источник. В НИИ ОММ врачи совмещают научную деятельность с врачебной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый собеседник отметил, что увольнения коснулись и «неостепененных» медиков, с 20-30-летним стажем работы. «Причины разные — от низкой зарплаты до недостаточного признания заслуг», — сообщил он. «Была убрана Бычкова — наш ученый секретарь и опытный руководитель симуляционного центра, — продолжил источник. — Она была заменена человеком без необходимой подготовки для выполнения такой важной роли. Как можно доверять управление симуляционным центром терапевту, когда речь идет об обучении реанимации и акушерству?! Вскоре прошли новые кадровые назначения, и те, кто не имел профильного образования, стали возглавлять ключевые структуры». Команду Семенов сформировал в основном из челябинцев. Главврачом стал акушер-гинеколог Алексей Шерстобитов, замдиректора по педиатрической работе — Александра Гаева, замдиректора по организационно-методической работе и общественным вопросам — Анна Чижовская. Позиция Минздрава РФ В Минздраве РФ URA.RU заявили, что НИИ ОММ «работает в нормальном, штатном режиме». «За последние полгода на работу приняты 12 врачей, из них четыре врача окончили ординатуру в НИИ ОММ и поступили в аспирантуру. В 2024 году увеличилось количество родов по отношению к предыдущим годам, снизилась доля оперативного родоразрешения (операций кесарева сечения) в связи с внедрением современных методов», — подчеркнули в ведомстве. Там также обратили внимание, что в институт закупается новое оборудование (четыре ультразвуковых аппарата, современный аппарат для дозирования лекарственных препаратов в отделении реанимации и интенсивной терапии), оснащается отделение детской нейрореабилитации, полностью отремонтирован и частично переоснащен пищеблок, пересмотрено диетическое питание для пациенток. «Проводится ремонт нескольких зданий центра, в том числе, корпуса детской клиники, где большое внимание также уделяется комфортному пребыванию пациентов и созданию комфортных условий для работы врачей. Отремонтированы также ординаторские и сестринские комнаты», — добавили в пресс-службе. Юрий Семенов забрал с собой в Екатеринбург коллег из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Минздраве настаивают, что «стратегической целью работы НИИ ОММ была и остается преемственность традициям, продолжение научно-исследовательских изысканий в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации, фетальной хирургии, иммунологии, бактериологии, клинико-лабораторной диагностики и других направлениях». «В настоящее время на базе центра ведется серьезная модернизация образовательной сферы: разработка новых учебных программ, симуляционно-тренинговыхциклов с привлечением профессорско-преподавательского состава, в том числе из практикующих врачей», — заявили в министерстве. Агентство готово предоставить возможность высказаться и самому Юрию Семенову. Роддом научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества — старейший на Урале (148 лет). Он стал не только местом, где приходят на свет новые жизни, но и важным центром медицинских исследований и инноваций в области перинатальной медицины. За время своего существования здесь появились на свет более 400 тысяч малышей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который недавно возглавил бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, прошли масштабные кадровые перестановки. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к учреждению. При этом в Минздраве РФ ситуацию видят иначе. НИИ ОММ Семенов возглавил 1 марта. У него насыщенный трудовой путь. С 1997 по 2011 год Семенов исполнял обязанности акушера-гинеколога в Челябинской городской клинической больнице № 10. В 2011 году возглавил Областной перинатальный центр. В августе 2018 года стал заслуженным врачом РФ. Министром Семенов трудился в 2019—2022 годах, оттуда вернулся в перинатальный центр. Коллектив НИИ ОММ, по словам первого собеседника ожидал, что Семенов как сам в прошлом практикующий врач озаботится проблемами специалистов — в частности, низкими зарплатами. «Многие из нас вынуждены были работать на полторы ставки, пытаясь балансировать между исследовательской деятельностью и выполнением врачебных обязанностей. Каждый день с восьми утра до семи вечера медики проводили на рабочем месте. Мы с надеждой смотрели на приход Семенова, полагая, что вопрос с зарплатами будет решен. Но на деле все оказалось иначе», — поделился бывший сотрудник. По его словам, зарплата врачей «стала зависеть от факторов, большую часть из которых невозможно предугадать». «Почти сразу после назначения Семенова начались чистки кадров. Вместо создания комфортных условий для работы он выбрал путь сокращения зарплат и увеличения нагрузки», — утверждает собеседник. Другой источник знает, что за последние восемь месяцев НИИ ОММ покинули сразу восемь кандидатов медицинских наук. «При этом взяли докторов наук, но не вместо ушедших сотрудников, а на совершенно другие обязанности. Чтобы подать документы на оформление диссертационного совета на базе НИИ ОММ. Эти доктора наук устроены на небольшие ставки, но они и не работают (одна приходит на ученый совет и то не на каждый, вторая числится председателем локального этического комитета, работу за нее делает секретарь). При этом документы на диссовет не утвердили и, получается, зря „кормят“ и „кормили“ докторов наук за счет реально работающих врачей, которые ведут приемы и оперируют. В НИИ особенные врачи были, за это и ценился институт. Врач там — это ученый (научный сотрудник) и практик (берет на себя полностью клиническую нагрузку). Впервые за многие годы заместители директора (это новая команда) не являются остепененными», — рассказал источник. Первый собеседник отметил, что увольнения коснулись и «неостепененных» медиков, с 20-30-летним стажем работы. «Причины разные — от низкой зарплаты до недостаточного признания заслуг», — сообщил он. «Была убрана Бычкова — наш ученый секретарь и опытный руководитель симуляционного центра, — продолжил источник. — Она была заменена человеком без необходимой подготовки для выполнения такой важной роли. Как можно доверять управление симуляционным центром терапевту, когда речь идет об обучении реанимации и акушерству?! Вскоре прошли новые кадровые назначения, и те, кто не имел профильного образования, стали возглавлять ключевые структуры». Команду Семенов сформировал в основном из челябинцев. Главврачом стал акушер-гинеколог Алексей Шерстобитов, замдиректора по педиатрической работе — Александра Гаева, замдиректора по организационно-методической работе и общественным вопросам — Анна Чижовская. В Минздраве РФ URA.RU заявили, что НИИ ОММ «работает в нормальном, штатном режиме». «За последние полгода на работу приняты 12 врачей, из них четыре врача окончили ординатуру в НИИ ОММ и поступили в аспирантуру. В 2024 году увеличилось количество родов по отношению к предыдущим годам, снизилась доля оперативного родоразрешения (операций кесарева сечения) в связи с внедрением современных методов», — подчеркнули в ведомстве. Там также обратили внимание, что в институт закупается новое оборудование (четыре ультразвуковых аппарата, современный аппарат для дозирования лекарственных препаратов в отделении реанимации и интенсивной терапии), оснащается отделение детской нейрореабилитации, полностью отремонтирован и частично переоснащен пищеблок, пересмотрено диетическое питание для пациенток. «Проводится ремонт нескольких зданий центра, в том числе, корпуса детской клиники, где большое внимание также уделяется комфортному пребыванию пациентов и созданию комфортных условий для работы врачей. Отремонтированы также ординаторские и сестринские комнаты», — добавили в пресс-службе. В Минздраве настаивают, что «стратегической целью работы НИИ ОММ была и остается преемственность традициям, продолжение научно-исследовательских изысканий в области акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации, фетальной хирургии, иммунологии, бактериологии, клинико-лабораторной диагностики и других направлениях». «В настоящее время на базе центра ведется серьезная модернизация образовательной сферы: разработка новых учебных программ, симуляционно-тренинговыхциклов с привлечением профессорско-преподавательского состава, в том числе из практикующих врачей», — заявили в министерстве. Агентство готово предоставить возможность высказаться и самому Юрию Семенову. Роддом научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества — старейший на Урале (148 лет). Он стал не только местом, где приходят на свет новые жизни, но и важным центром медицинских исследований и инноваций в области перинатальной медицины. За время своего существования здесь появились на свет более 400 тысяч малышей.