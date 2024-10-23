В минсельхозе оценили информацию о дефиците сливочного масла в Челябинской области

Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется — имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. Регулировать стоимость сливочного масла удастся, в том числе, за счет импортного продукта, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.
«Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется, так как имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. В области также продолжается строительство новых молочных ферм, что скажется на росте объемов производства сырого молока», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства в ответ на редакционный запрос.
За девять месяцев текущего года производство сливочного масла в Челябинской области выросло на 2,64% и составило 2 846,3 тонн. За девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 2 772 тонн.
За год стоимость сливочного масла в России выросла на 25,9%, говорится в данных Росстата. Причиной повышения цены стало увеличение стоимости закупки сырого молока, упаковки и транспортных расходов, пояснили в челябинском минсельхозе. Свою роль сыграло и увеличение спроса на продукт. «Регулирование цен будет осуществляться, в том числе за счет ввоза импортного продукта», — добавили в ведомстве.
Сейчас импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20%, сообщает Национальный союз производителей молока. Совместно с внутренним производством объемы полностью покрывают потребности России в продукте.
Жители Челябинска ранее сообщили, что сливочное масло подорожало на 27%. В Екатеринбурге сливочное масло в некоторых магазинах продают за 619 рублей и кладут в противокражные боксы. В Минсельхозе РФ сообщили, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом и никакого дефицита нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!