23 октября 2024

В минсельхозе оценили информацию о дефиците сливочного масла в Челябинской области

Челябинский минсельхоз: снижать производство сливочного масла не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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На повышение стоимости сливочного масла повлияло увеличение спроса на продукт
На повышение стоимости сливочного масла повлияло увеличение спроса на продукт Фото:

Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется — имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. Регулировать стоимость сливочного масла удастся, в том числе, за счет импортного продукта, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется, так как имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. В области также продолжается строительство новых молочных ферм, что скажется на росте объемов производства сырого молока», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства в ответ на редакционный запрос.

За девять месяцев текущего года производство сливочного масла в Челябинской области выросло на 2,64% и составило 2 846,3 тонн. За девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 2 772 тонн.

За год стоимость сливочного масла в России выросла на 25,9%, говорится в данных Росстата. Причиной повышения цены стало увеличение стоимости закупки сырого молока, упаковки и транспортных расходов, пояснили в челябинском минсельхозе. Свою роль сыграло и увеличение спроса на продукт. «Регулирование цен будет осуществляться, в том числе за счет ввоза импортного продукта», — добавили в ведомстве.

Сейчас импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20%, сообщает Национальный союз производителей молока. Совместно с внутренним производством объемы полностью покрывают потребности России в продукте.

Жители Челябинска ранее сообщили, что сливочное масло подорожало на 27%. В Екатеринбурге сливочное масло в некоторых магазинах продают за 619 рублей и кладут в противокражные боксы. В Минсельхозе РФ сообщили, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом и никакого дефицита нет.

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Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется — имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. Регулировать стоимость сливочного масла удастся, в том числе, за счет импортного продукта, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области. «Снижение производства сливочного масла предприятиями Челябинской области не планируется, так как имеющийся объём сырья позволяет обеспечивать его стабильное производство. В области также продолжается строительство новых молочных ферм, что скажется на росте объемов производства сырого молока», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства в ответ на редакционный запрос. За девять месяцев текущего года производство сливочного масла в Челябинской области выросло на 2,64% и составило 2 846,3 тонн. За девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 2 772 тонн. За год стоимость сливочного масла в России выросла на 25,9%, говорится в данных Росстата. Причиной повышения цены стало увеличение стоимости закупки сырого молока, упаковки и транспортных расходов, пояснили в челябинском минсельхозе. Свою роль сыграло и увеличение спроса на продукт. «Регулирование цен будет осуществляться, в том числе за счет ввоза импортного продукта», — добавили в ведомстве. Сейчас импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20%, сообщает Национальный союз производителей молока. Совместно с внутренним производством объемы полностью покрывают потребности России в продукте. Жители Челябинска ранее сообщили, что сливочное масло подорожало на 27%. В Екатеринбурге сливочное масло в некоторых магазинах продают за 619 рублей и кладут в противокражные боксы. В Минсельхозе РФ сообщили, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом и никакого дефицита нет.
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