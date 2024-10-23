23 октября 2024

Пермские единороссы продолжат работу в сгоревшем офисе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские единороссы проведут ремонт в сгоревшем офисе
Пермские единороссы проведут ремонт в сгоревшем офисе Фото:

Офис «Единой России» в Перми, где ночью 23 октября произошел пожар, продолжит свою работу. Об этом URA.RU рассказал заместитель секретаря регионального отделения политической партии Вячеслав Григорьев. Он пояснил, что сотрудники вернутся в помещение после завершения работы следователей и проведения в нем косметического ремонта.

«Работу мы не прекратили, как только закончатся следственные действия начнем уборку и ремонт офиса. Сегодня дистанционная работа, опыт есть», — пояснил Григорьев. Ранее он сообщил URA.RU, что огонь уничтожил документы, компьютерную-и оргтехнику, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО. Григорьев также не исключил, что здание, где расположен офис политической партии, могли поджечь злоумышленники.

Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Офис «Единой России» в Перми, где ночью 23 октября произошел пожар, продолжит свою работу. Об этом URA.RU рассказал заместитель секретаря регионального отделения политической партии Вячеслав Григорьев. Он пояснил, что сотрудники вернутся в помещение после завершения работы следователей и проведения в нем косметического ремонта. «Работу мы не прекратили, как только закончатся следственные действия начнем уборку и ремонт офиса. Сегодня дистанционная работа, опыт есть», — пояснил Григорьев. Ранее он сообщил URA.RU, что огонь уничтожил документы, компьютерную-и оргтехнику, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО. Григорьев также не исключил, что здание, где расположен офис политической партии, могли поджечь злоумышленники. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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