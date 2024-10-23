Пермские единороссы продолжат работу в сгоревшем офисе

Офис «Единой России» в Перми, где ночью 23 октября произошел пожар, продолжит свою работу. Об этом URA.RU рассказал заместитель секретаря регионального отделения политической партии Вячеслав Григорьев. Он пояснил, что сотрудники вернутся в помещение после завершения работы следователей и проведения в нем косметического ремонта.
«Работу мы не прекратили, как только закончатся следственные действия начнем уборку и ремонт офиса. Сегодня дистанционная работа, опыт есть», — пояснил Григорьев. Ранее он сообщил URA.RU, что огонь уничтожил документы, компьютерную-и оргтехнику, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО. Григорьев также не исключил, что здание, где расположен офис политической партии, могли поджечь злоумышленники.
Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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