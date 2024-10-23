Фантастическая драма «Пришелец», которую снимали в Челябинской и Свердловской областях вышла в массовый прокат 24 октября. Сюжет фильма рассказывает историю жителя уральской деревни, который пытается связаться с другими цивилизациями, сообщают в Центре проектного развития территорий и туризма региона.
«24 октября, в широкий прокат выходит фильм „Пришелец“. „Пришельца“ снимали на Урале. В Челябинской области это был кыштымский Слюдорудник. Кинематографисты рассказывают, по сценарию нужна была пещера. Выбор остановился на Слюдоруднике», — сообщили в группе во «Вконтакте» «Центр проектного развития территорий и туризма».
Сюжет разворачивается в маленькой деревне, где среди прочих обитателей живет Леша, страдающий нарушением слуха. Местные жители не воспринимают его всерьез. Сам Алексей обитает в самодельном доме из отходов, создает круги на полях, тем самым хочет установить контакт с внеземными цивилизациями. Режиссер и автор сценария Иван Соснин отметил, что «Пришелец» — это фильм «о вере в чудо, вере в то, что мы не одни во Вселенной».
Кинолента уже получила признание на кинофестивалях, став лучшим фильмом по итогам зрительского голосования на Международном Фестивале молодого кино VOICES и получив приз за лучшую режиссерскую работу. Кроме этого, «Пришелец» уже участвует в Московском международном кинофестивале 2024 года.
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