Три кабана выбежали на одну из дорог Петербурга
В Санкт-Петербурге семья кабанов выбрала автомобильную дорогу для своей прогулки. Появилось видео, запечатлевшее этот момент.
На кадрах можно увидеть, как три кабана вышли на одну из трасс города. Сначала они начали переходить дорогу, а затем направились навстречу автомобилям, движущимся к ним.
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