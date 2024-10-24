В Питере семейство кабанов пошло против системы. Видео

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Три кабана выбежали на одну из дорог Петербурга
Три кабана выбежали на одну из дорог Петербурга Фото:

В Санкт-Петербурге семья кабанов выбрала автомобильную дорогу для своей прогулки. Появилось видео, запечатлевшее этот момент.

На кадрах можно увидеть, как три кабана вышли на одну из трасс города. Сначала они начали переходить дорогу, а затем направились навстречу автомобилям, движущимся к ним. 

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В Санкт-Петербурге семья кабанов выбрала автомобильную дорогу для своей прогулки. Появилось видео, запечатлевшее этот момент. На кадрах можно увидеть, как три кабана вышли на одну из трасс города. Сначала они начали переходить дорогу, а затем направились навстречу автомобилям, движущимся к ним. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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