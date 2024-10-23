Длину четырехполосных участков увеличат в Челябинской области до 341 км

24 октября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Общая протяженность сети федеральных трасс в Челябинской области составляет 615,5 км Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области до 2026 года длину четырехполосных участков федеральных трасс увеличат до 341 километра, что превысит 55% общего километража. Об этом 24 октября сообщил руководитель управления дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Общая протяженность сети федеральных трасс в Челябинской области составляет 615,5 километров. В четырехполосном исполнении в настоящий момент 244 километра. По итогам 2024 года цифра вырастет до 268 км, то есть до 44,4%. В планах до 2026 года — сделать четырехполосными еще 73,2 км федеральных автодорог, увеличив их суммарную длину до 55,43%», — сказал Муравьев, пишет ТАСС. Перевод дорог в четырехполосное исполнение помогает снизить количество ДТП. В 2017 году на федеральных автодорогах Челябинской области произошло 374 ДТП, в которых пострадали 617 человек. В 2023 году число аварий снизилось до 339, а пострадавших — до 516 человек. Расширение дорог также способствует увеличению их пропускной способности. С 2017 года трафик в регионе вырос в два раза, добавил Муравьев. В Челябинской области почти завершено расширение горного участка федеральной трассы М-5 «Урал» около Аши до четырех полос почти завершено, сообщили URA.RU ранее в пресс-службе «Упрдор Южный Урал». Движение по первым 14 километрам запустят уже в ноябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области до 2026 года длину четырехполосных участков федеральных трасс увеличат до 341 километра, что превысит 55% общего километража. Об этом 24 октября сообщил руководитель управления дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Общая протяженность сети федеральных трасс в Челябинской области составляет 615,5 километров. В четырехполосном исполнении в настоящий момент 244 километра. По итогам 2024 года цифра вырастет до 268 км, то есть до 44,4%. В планах до 2026 года — сделать четырехполосными еще 73,2 км федеральных автодорог, увеличив их суммарную длину до 55,43%», — сказал Муравьев, пишет ТАСС. Перевод дорог в четырехполосное исполнение помогает снизить количество ДТП. В 2017 году на федеральных автодорогах Челябинской области произошло 374 ДТП, в которых пострадали 617 человек. В 2023 году число аварий снизилось до 339, а пострадавших — до 516 человек. Расширение дорог также способствует увеличению их пропускной способности. С 2017 года трафик в регионе вырос в два раза, добавил Муравьев. В Челябинской области почти завершено расширение горного участка федеральной трассы М-5 «Урал» около Аши до четырех полос почти завершено, сообщили URA.RU ранее в пресс-службе «Упрдор Южный Урал». Движение по первым 14 километрам запустят уже в ноябре.