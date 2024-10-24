Импорт сливочного масла в Россию бьет рекорды

Россельхознадзор: Россия увеличила импорт сливочного масла на 9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%
Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9% Фото:

Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года значительно вырос, достигнув 110,2 тысячи тонн, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«По данным ФГИС „ВетИС“ по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 110,2 тысячи тонн», — заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Сообщение приводит ТАСС. 

Ранее ведущие производители молочных продуктов, в том числе компания «Простоквашино», объявили о планах по уменьшению объемов производства сливочного масла. Они также предупредили федеральные розничные сети о вероятном увеличении цен на данную продукцию.

Как заявляют представители отрасли, это решение было вызвано недостатком сырья и ростом затрат. В результате поставки определенных ассортиментов сливочного масла будут приостановлены. В Минсельхоз России и Национальный союз производителей молока не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла, заявило министерство, передает RT

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Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года значительно вырос, достигнув 110,2 тысячи тонн, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «По данным ФГИС „ВетИС“ по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 110,2 тысячи тонн», — заявили в пресс-службе Россельхознадзора. Сообщение приводит ТАСС.  Ранее ведущие производители молочных продуктов, в том числе компания «Простоквашино», объявили о планах по уменьшению объемов производства сливочного масла. Они также предупредили федеральные розничные сети о вероятном увеличении цен на данную продукцию. Как заявляют представители отрасли, это решение было вызвано недостатком сырья и ростом затрат. В результате поставки определенных ассортиментов сливочного масла будут приостановлены. В Минсельхоз России и Национальный союз производителей молока не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла, заявило министерство, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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