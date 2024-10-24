Shot: картины Галкина* и Пугачевой оказались фальшивками

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Большинство картин Пугачевой и Галкина, которые они хотели вывозить из замка за границу, оказались подделками
Большинство картин Пугачевой и Галкина, которые они хотели вывозить из замка за границу, оказались подделками Фото:

Большинство картин, которые пытались вывезти из России певица Алла Пугачева и комедийный артист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), оказались подделками. По результатам проверки выяснилось, что произведения являются копиями.

«Старинные полотна, висевшие в замке в Грязи, — просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах», — заявил адвокат Александр Добровинский telegram-каналу Shot. В качестве примера адвокат привел картину Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей», оригинал которой продан на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оценивается оригинальная работа примерно в 500 тысяч долларов, тогда как стоимость хорошей копии не превышает 15 тысяч рублей.

Адвокат уточнил, что таможенный инспектор, обнаружив картину в ящике, не может определить, является ли она оригиналом или копией. Владельцам произведения искусства, в данном случае семье Галкиных, необходимо представиться в Министерство культуры, предъявить художественный объект стоимостью 10 тысяч рублей и запросить разрешение на его вывоз, мотивируя это тем, что они, «Галкины, дома поклоняются копии стоимостью 10-15 тысяч рублей и восхваляют „Малых голландцев“, произведенных в Китае».

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Большинство картин, которые пытались вывезти из России певица Алла Пугачева и комедийный артист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), оказались подделками. По результатам проверки выяснилось, что произведения являются копиями. «Старинные полотна, висевшие в замке в Грязи, — просто копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах», — заявил адвокат Александр Добровинский telegram-каналу Shot. В качестве примера адвокат привел картину Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей», оригинал которой продан на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оценивается оригинальная работа примерно в 500 тысяч долларов, тогда как стоимость хорошей копии не превышает 15 тысяч рублей. Адвокат уточнил, что таможенный инспектор, обнаружив картину в ящике, не может определить, является ли она оригиналом или копией. Владельцам произведения искусства, в данном случае семье Галкиных, необходимо представиться в Министерство культуры, предъявить художественный объект стоимостью 10 тысяч рублей и запросить разрешение на его вывоз, мотивируя это тем, что они, «Галкины, дома поклоняются копии стоимостью 10-15 тысяч рублей и восхваляют „Малых голландцев“, произведенных в Китае». *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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