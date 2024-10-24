В Челябинске построят детский сад на 180 мест

В Советском районе Челябинска построят детский сад на 180 мест. Проект экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» одобрила 24 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Объект капитального строительства: детский сад на 180 мест, расположенный по улице Нефтебазовая, 1 в Советском районе Челябинска. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Застройщиком детского сада является компания ООО «ЖК на Блюхера 6». На данный момент девелопер возводит жилой комплекс на улице Блюхера. В настоящее время уже построено семь домов, всего в жилом комплексе планируется возвести 11 высотных зданий.
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