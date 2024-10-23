23 октября 2024

В ХМАО врачи пожаловались на представителей ЛДПР, ворвавшихся в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи пожаловались на представителей ЛДПР
Врачи пожаловались на представителей ЛДПР Фото:

Врачи из Центра общей врачебной практики (ХМАО) пожаловались на представителей ЛДПР. По словам работников, партийцы ворвались в больницу без оснований. Об этом сотрудники рассказали в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

«У меня был пациент, когда внезапно распахнулась дверь. Без стука, не спрашивая, хотела зайти в кабинет в верхней одежде Елена, представитель ЛДПР, что-то решила проверить»,- пишет в telegram-канале врач психиатр-нарколог. Также, по словам сотрудницы, рядом находились еще три женщины, которые вели видеосъемку, тем самым нарушая закон.

В разговоре агентства с представителем ЛДПР в Урае Еленой Черевач выяснилось, что они хотели вежливо пообщаться с сотрудниками о возможных проблемах медучреждения. Черевач утверждает, что пациентов и врачей никто не снимал, а за порог кабинета не было сделано даже шага. «Нашей целью не было кому-то навредить, мы хотели просто побеседовать, познакомиться, узнать трудности учреждения. Целью было протянуть руку помощи, но почему-то нас не поняли и восприняли в штыки»,- объяснила собеседница.

К ситуации также подлючился окружной депздрав. Представители ведомства также прокомментировали ситуацию под постом: «Мы признательны вам (представителю ЛДПР — прим. URA.RU) за активную гражданскую позицию и готовы рассмотреть ваши предложения по усовершенствованию оказания медицинской помощи населению. При этом убедительно просим вас соблюдать общие правила посещения медицинских организаций и не допускать нарушения прав наших пациентов», — говорится в комментарии.

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Врачи из Центра общей врачебной практики (ХМАО) пожаловались на представителей ЛДПР. По словам работников, партийцы ворвались в больницу без оснований. Об этом сотрудники рассказали в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «У меня был пациент, когда внезапно распахнулась дверь. Без стука, не спрашивая, хотела зайти в кабинет в верхней одежде Елена, представитель ЛДПР, что-то решила проверить»,- пишет в telegram-канале врач психиатр-нарколог. Также, по словам сотрудницы, рядом находились еще три женщины, которые вели видеосъемку, тем самым нарушая закон. В разговоре агентства с представителем ЛДПР в Урае Еленой Черевач выяснилось, что они хотели вежливо пообщаться с сотрудниками о возможных проблемах медучреждения. Черевач утверждает, что пациентов и врачей никто не снимал, а за порог кабинета не было сделано даже шага. «Нашей целью не было кому-то навредить, мы хотели просто побеседовать, познакомиться, узнать трудности учреждения. Целью было протянуть руку помощи, но почему-то нас не поняли и восприняли в штыки»,- объяснила собеседница. К ситуации также подлючился окружной депздрав. Представители ведомства также прокомментировали ситуацию под постом: «Мы признательны вам (представителю ЛДПР — прим. URA.RU) за активную гражданскую позицию и готовы рассмотреть ваши предложения по усовершенствованию оказания медицинской помощи населению. При этом убедительно просим вас соблюдать общие правила посещения медицинских организаций и не допускать нарушения прав наших пациентов», — говорится в комментарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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