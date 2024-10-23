В ХМАО врачи пожаловались на представителей ЛДПР, ворвавшихся в больницу

Врачи из Центра общей врачебной практики (ХМАО) пожаловались на представителей ЛДПР. По словам работников, партийцы ворвались в больницу без оснований. Об этом сотрудники рассказали в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
«У меня был пациент, когда внезапно распахнулась дверь. Без стука, не спрашивая, хотела зайти в кабинет в верхней одежде Елена, представитель ЛДПР, что-то решила проверить»,- пишет в telegram-канале врач психиатр-нарколог. Также, по словам сотрудницы, рядом находились еще три женщины, которые вели видеосъемку, тем самым нарушая закон.
В разговоре агентства с представителем ЛДПР в Урае Еленой Черевач выяснилось, что они хотели вежливо пообщаться с сотрудниками о возможных проблемах медучреждения. Черевач утверждает, что пациентов и врачей никто не снимал, а за порог кабинета не было сделано даже шага. «Нашей целью не было кому-то навредить, мы хотели просто побеседовать, познакомиться, узнать трудности учреждения. Целью было протянуть руку помощи, но почему-то нас не поняли и восприняли в штыки»,- объяснила собеседница.
К ситуации также подлючился окружной депздрав. Представители ведомства также прокомментировали ситуацию под постом: «Мы признательны вам (представителю ЛДПР — прим. URA.RU) за активную гражданскую позицию и готовы рассмотреть ваши предложения по усовершенствованию оказания медицинской помощи населению. При этом убедительно просим вас соблюдать общие правила посещения медицинских организаций и не допускать нарушения прав наших пациентов», — говорится в комментарии.
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