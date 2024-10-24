«Звонко и твердо»: в Екатеринбурге презентовали дизайн-концепцию бренда свердловской молодежи. Фото

В Екатеринбурге подвели итоги Уральской креативной недели

24 октября 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Некоторые предложения могут воплотиться в жизнь Фото: Размик Закарян © URA.RU Молодые активисты, лидеры и дизайнеры создали дизайн-концепцию бренда свердловской молодежи. Ребята предложили варианты одежды, дизайна молодежных пространств и благоустройства территорий. Визуальную концепцию бренда представили на закрытии Уральской креативной недели, инициатором проведения которой стал региональный Дом молодежи. Победителем открытого голосования стала концепция «Звонко и твердо» — авторы Анна Мухамадеева, Юлия Черепова, Алексей Музыкин и Евгений Смышляев. В проекте команда отразила идею, что свердловская молодежь мобильная и адаптивная, как горячий металл: может принимать любую форму и подстраиваться под ситуацию. «Но когда нужно принять уже какое-то решение или же стойко следовать своему пути, молодежь непоколебима и тверда. Также мы сделали фонетический разбор словосочетания „Свердловская молодежь“ и оставили только твердые и звонкие буквы. Именно так и получилось наше название, которое мы представили в разных решениях», — пояснила участница Юлия Черепова. Цветовая гамма также была подобрана с учетом того, что молодежь напоминает металл в раскаленном и остывшем виде, поэтому акцент сделан на оранжевом и сером цвете. С этой идеей продолжили работать молодые дизайнеры в рамках других направлений. Презентация прошла на площадке мультимедийного парка «Россия — Моя история» Фото: Размик Закарян © URA.RU Например, в дизайне одежды участники предложили использовать металлизированное напыление, органзу, плащевку, принты и вареный футер. В качестве верхней одежды — куртки-трансформеры со съемными рукавами и акцентной строчкой ярко-оранжевого цвета. Спортивный вариант одежды предполагает ветровку в трех видах и свободные штаны с завязками, толстовки, в том числе с нанесением принта «джинс», оверсайз футболки с шелкографией, лонгсливы. Для официальных выходов придумана рубашка нестандартного кроя с логотипом и галстук. Участники хакатона позаботились и об интерьере молодежных пространств. Ребята предложили поставить в молодежных коворкингах, центрах и клубах по месту жительства специальную мебель — столы-скобы, а также использовать прямые линии и плавные изгибы металлических листов в оформлении. Благоустройство территории тоже не обошли вниманием. Важно было, чтобы системы отдыха были мобильны, эргономичны, износостойки и отражали бренд. Молодые люди придумали качели, которые прикрепляются к конструкции в виде больших скоб, коммуникативные зоны в виде звонких кубов и площадки для проведения мероприятий с гибкими ступенчатыми лавочками. Директор Дома молодежи Наталья Лытина и замминистра образования и молодежной политики Денис Протасов Фото: Размик Закарян © URA.RU «Все то, что мы видели сегодня, очень яркое, привлекающее внимание, точно такое же, как молодежь Свердловской области. Безусловно, мы не говорим о том, что на этом работа завершается. Вскоре мы с профессиональными дизайнерами начнем прорабатывать идеи, которые предложили ребята», — сказала директор регионального Дома молодежи Наталья Лытина и подчеркнула, что к концу ноября уже может появиться первая коллекция фирменной одежды для молодежи в Свердловской области. Свердловский замминистра образования и молодежной политики, директор департамента молодежной политики Денис Протасов поблагодарил «Дом молодежи» и участников. «Спасибо всем причастным к этой истории. Я надеюсь, что этот день войдет в историю молодежной политики», — подчеркнул он. Уральская креативная неделя проходила в Екатеринбурге с 17 по 24 октября при поддержке регионального минобра и Росмолодежи. Событие стало частью программы «Регион для молодых», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодые активисты, лидеры и дизайнеры создали дизайн-концепцию бренда свердловской молодежи. Ребята предложили варианты одежды, дизайна молодежных пространств и благоустройства территорий. Визуальную концепцию бренда представили на закрытии Уральской креативной недели, инициатором проведения которой стал региональный Дом молодежи. Победителем открытого голосования стала концепция «Звонко и твердо» — авторы Анна Мухамадеева, Юлия Черепова, Алексей Музыкин и Евгений Смышляев. В проекте команда отразила идею, что свердловская молодежь мобильная и адаптивная, как горячий металл: может принимать любую форму и подстраиваться под ситуацию. «Но когда нужно принять уже какое-то решение или же стойко следовать своему пути, молодежь непоколебима и тверда. Также мы сделали фонетический разбор словосочетания „Свердловская молодежь“ и оставили только твердые и звонкие буквы. Именно так и получилось наше название, которое мы представили в разных решениях», — пояснила участница Юлия Черепова. Цветовая гамма также была подобрана с учетом того, что молодежь напоминает металл в раскаленном и остывшем виде, поэтому акцент сделан на оранжевом и сером цвете. С этой идеей продолжили работать молодые дизайнеры в рамках других направлений. Например, в дизайне одежды участники предложили использовать металлизированное напыление, органзу, плащевку, принты и вареный футер. В качестве верхней одежды — куртки-трансформеры со съемными рукавами и акцентной строчкой ярко-оранжевого цвета. Спортивный вариант одежды предполагает ветровку в трех видах и свободные штаны с завязками, толстовки, в том числе с нанесением принта «джинс», оверсайз футболки с шелкографией, лонгсливы. Для официальных выходов придумана рубашка нестандартного кроя с логотипом и галстук. Участники хакатона позаботились и об интерьере молодежных пространств. Ребята предложили поставить в молодежных коворкингах, центрах и клубах по месту жительства специальную мебель — столы-скобы, а также использовать прямые линии и плавные изгибы металлических листов в оформлении. Благоустройство территории тоже не обошли вниманием. Важно было, чтобы системы отдыха были мобильны, эргономичны, износостойки и отражали бренд. Молодые люди придумали качели, которые прикрепляются к конструкции в виде больших скоб, коммуникативные зоны в виде звонких кубов и площадки для проведения мероприятий с гибкими ступенчатыми лавочками. «Все то, что мы видели сегодня, очень яркое, привлекающее внимание, точно такое же, как молодежь Свердловской области. Безусловно, мы не говорим о том, что на этом работа завершается. Вскоре мы с профессиональными дизайнерами начнем прорабатывать идеи, которые предложили ребята», — сказала директор регионального Дома молодежи Наталья Лытина и подчеркнула, что к концу ноября уже может появиться первая коллекция фирменной одежды для молодежи в Свердловской области. Свердловский замминистра образования и молодежной политики, директор департамента молодежной политики Денис Протасов поблагодарил «Дом молодежи» и участников. «Спасибо всем причастным к этой истории. Я надеюсь, что этот день войдет в историю молодежной политики», — подчеркнул он. Уральская креативная неделя проходила в Екатеринбурге с 17 по 24 октября при поддержке регионального минобра и Росмолодежи. Событие стало частью программы «Регион для молодых», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.