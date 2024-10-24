Жительница Петербурга требует с Disney 655 млн долларов за украденный образ

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По мнению Элемент, в фильмах о Малифисенте использовалась ее частная жизнь и образ
По мнению Элемент, в фильмах о Малифисенте использовалась ее частная жизнь и образ Фото:

Петербургская фотограф и косплеер Олеся Элемент обратилась в суд с иском к кинокомпании Walt Disney. Она требует выплатить компенсацию в размере 625 миллионов долларов за то, что элементы ее творческих работ были использованы в двух фильмах о Малифисенте. Об этом сообщила Элемент в социальной сети «ВКонтакте». 

«Посмотрев второй фильм, я обратила внимание на название и убедилась, что персонаж фильма обладает всеми признаками моего персонажа и моей авторской работы. <...> Оба фильма были по моей авторской работе и частной жизни. Все спецэффекты, что отражены в работе — моя авторская работа», — передает 78.ru слова Элемент.

Петербурженка предоставила серию фотографий, сделанных в период с 2012 по 2016 год, чтобы аргументировать свое заявление. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» она выразила надежду на скорое разрешение конфликта с компанией Walt Disney.

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Петербургская фотограф и косплеер Олеся Элемент обратилась в суд с иском к кинокомпании Walt Disney. Она требует выплатить компенсацию в размере 625 миллионов долларов за то, что элементы ее творческих работ были использованы в двух фильмах о Малифисенте. Об этом сообщила Элемент в социальной сети «ВКонтакте».  «Посмотрев второй фильм, я обратила внимание на название и убедилась, что персонаж фильма обладает всеми признаками моего персонажа и моей авторской работы. <...> Оба фильма были по моей авторской работе и частной жизни. Все спецэффекты, что отражены в работе — моя авторская работа», — передает 78.ru слова Элемент. Петербурженка предоставила серию фотографий, сделанных в период с 2012 по 2016 год, чтобы аргументировать свое заявление. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» она выразила надежду на скорое разрешение конфликта с компанией Walt Disney.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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