24 октября 2024

Обошел препоны Пугачевой: Зверев объяснил секрет популярности SHAMANa

Зверев о SHAMANе: у него есть еще запас возможностей
© Служба новостей «URA.RU»
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У Ярослава Дронова есть еще запас возможностей, считает Сергей Зверев
У Ярослава Дронова есть еще запас возможностей, считает Сергей Зверев Фото:

Стилист Сергей Зверев раскрыл секрет популярности SNAMANа. Зверев рассказал URA.RU, что Ярослав Дронов работает честно, этим он и завоевал любовь зрителей. 

«Этот артист работает честно, — объясняет Сергей Зверев. — Он искренний. Люди сразу замечают, когда со сцены идет какая-то фальшь. У него ничего этого нет. Я наблюдал несколько его выступлений: он всегда работает честно и открыто. В этом его главный козырь. Он интересен своей искренностью. А когда артист интересен, то тогда все срастается».

Ярослав Дронов сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых исполнителей России. В шоу-бизнесе его стремительному взлету многие завидуют. Но только не Сергей Зверев. «Король гламура» наблюдает за SNAMANом уже давно.

Зверев отмечает, что карьера у Ярослава Дронова складывалась весьма непросто. Он пытался засветиться и даже участвовал в телевизионном конкурсе «Фактор А», который курировала Пугачева. Но там одержать победу Ярославу не удалось: Алла отдала предпочтение другой исполнительнице . Впрочем, препоны Пугачевой он все же обошел. А, став звездой, неоднократно заявлял, что обиды на Пугачеву за тот инцидент не держит.

«И лучше, чем автор, наверное, свои произведения никто не споет, — продолжает Зверев. — SHAMAN все-таки сам написал главные композиции, которые сделали его популярным. Плюс, конечно, у него вокальные данные уникальные».

Зверев уверен, что карьера SHAMANa находится только на самом старте. По словам Сергея, Ярослава ждет большое будущее. 

«Он сегодня не на самом своем верху возможностей: я вижу, что у него еще есть запас, — говорит Сергей. — Сказать, что на сегодняшний день то, чего он достиг, — это пик его творчества, я не могу. Это только начало: я в этом уверен. Он нас еще удивит».

На днях стало известно, что SHAMAN согласился участвовать в этно-опере «Князь Владимир», где исполнит главную роль. Ради участия в постановке Игоря Матвиенко певец решился на смену имиджа: в этно-опере он появится с бородой. К слову, присутствующие на площадке съемки промо-ролики, увидев Дронова в новом образе, отметили, что растительность на лице Ярославу очень даже к лицу.

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Стилист Сергей Зверев раскрыл секрет популярности SNAMANа. Зверев рассказал URA.RU, что Ярослав Дронов работает честно, этим он и завоевал любовь зрителей.  «Этот артист работает честно, — объясняет Сергей Зверев. — Он искренний. Люди сразу замечают, когда со сцены идет какая-то фальшь. У него ничего этого нет. Я наблюдал несколько его выступлений: он всегда работает честно и открыто. В этом его главный козырь. Он интересен своей искренностью. А когда артист интересен, то тогда все срастается». Ярослав Дронов сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых исполнителей России. В шоу-бизнесе его стремительному взлету многие завидуют. Но только не Сергей Зверев. «Король гламура» наблюдает за SNAMANом уже давно. Зверев отмечает, что карьера у Ярослава Дронова складывалась весьма непросто. Он пытался засветиться и даже участвовал в телевизионном конкурсе «Фактор А», который курировала Пугачева. Но там одержать победу Ярославу не удалось: Алла отдала предпочтение другой исполнительнице . Впрочем, препоны Пугачевой он все же обошел. А, став звездой, неоднократно заявлял, что обиды на Пугачеву за тот инцидент не держит. «И лучше, чем автор, наверное, свои произведения никто не споет, — продолжает Зверев. — SHAMAN все-таки сам написал главные композиции, которые сделали его популярным. Плюс, конечно, у него вокальные данные уникальные». Зверев уверен, что карьера SHAMANa находится только на самом старте. По словам Сергея, Ярослава ждет большое будущее.  На днях стало известно, что SHAMAN согласился участвовать в этно-опере «Князь Владимир», где исполнит главную роль. Ради участия в постановке Игоря Матвиенко певец решился на смену имиджа: в этно-опере он появится с бородой. К слову, присутствующие на площадке съемки промо-ролики, увидев Дронова в новом образе, отметили, что растительность на лице Ярославу очень даже к лицу.
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