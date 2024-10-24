Студентам ЯНАО повысят стипендии

Учащимся государственных профессиональных образовательных организаций ЯНАО с первого сентября 2024 года на 4% индексируют стипендии. Размер обеспечения составит 1037 рублей, сообщают в окружном правительстве.
Как следует из изменений, которое вносится в постановление правительства округа от 16 августа 2013 года, размер стипендии учащимся государственных профессиональных образовательных организаций Ямала составит 1037 рублей. Изменения устанавливаются с первого сентября 2024 года. Комментируя документ, пресс-служба окружных властей отмечает, что стипендии студентов вырастут на 4%.
Ранее именные стипендии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова получили 188 студентов. «Ребята успешно сдали летнюю сессию и теперь следующие полгода ежемесячно будут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в правительстве округа 25 сентября.
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