24 октября 2024

Студентам ЯНАО повысят стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Стипендии проиндексируют на 4%
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Учащимся государственных профессиональных образовательных организаций ЯНАО с первого сентября 2024 года на 4% индексируют стипендии. Размер обеспечения составит 1037 рублей, сообщают в окружном правительстве.

Как следует из изменений, которое вносится в постановление правительства округа от 16 августа 2013 года, размер стипендии учащимся государственных профессиональных образовательных организаций Ямала составит 1037 рублей. Изменения устанавливаются с первого сентября 2024 года. Комментируя документ, пресс-служба окружных властей отмечает, что стипендии студентов вырастут на 4%.

Ранее именные стипендии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова получили 188 студентов. «Ребята успешно сдали летнюю сессию и теперь следующие полгода ежемесячно будут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в правительстве округа 25 сентября. 

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Учащимся государственных профессиональных о бразовательных организаций ЯНАО с первого сентября 2024 года на 4% индексируют стипендии. Размер обеспечения составит 1037 рублей, сообщают в окружном правительстве. Как следует из изменений, которое вносится в постановление правительства округа от 16 августа 2013 года, размер стипендии учащимся государственных профессиональных о бразовательных организаций Ямала составит 1037 рублей. Изменения устанавливаются с первого сентября 2024 года. Комментируя документ, пресс-служба окружных властей отмечает, что стипендии студентов вырастут на 4%. Ранее именные стипендии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова получили 188 студентов. «Ребята успешно сдали летнюю сессию и теперь следующие полгода ежемесячно будут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в правительстве округа 25 сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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