Сотрудников вывели на площадку возле здания (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 25 октября сотрудников распределительного центра Ozon (Кольцово) экстренно эвакуировали. Об этом рассказал очевидец.
«Эвакуировали сортировочный центр Ozon на улице Бахчиванджи. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!