24 октября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали главный склад Ozon. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Распределительный центр OZON. Екатеринбург, ozon, озон, распределительный центр ozon, распределительный центр озон
Сотрудников вывели на площадку возле здания (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 25 октября сотрудников распределительного центра Ozon (Кольцово) экстренно эвакуировали. Об этом рассказал очевидец.

«Эвакуировали сортировочный центр Ozon на улице Бахчиванджи. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 25 октября сотрудников распределительного центра Ozon (Кольцово) экстренно эвакуировали. Об этом рассказал очевидец. «Эвакуировали сортировочный центр Ozon на улице Бахчиванджи. Сработала пожарная сигнализация», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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