ФСБ и полиция нашли организаторов беспорядков в челябинском Коркино

25 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

У погрома поселка был организатор Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области установили организатора погромов цыганского поселка, координация действий жителей шла посредством telegram-канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с оперативниками УФСБ по региону установлены создатель и администратор телеграм-канала, в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям к участию в беспорядках. 24 октября 37-летняя местная жительница создала в мессенджере Telegram группу с открытым доступом, наделив полномочиями второго администратора еще одного жителя Коркино, 43-летнего мужчину», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы полицейского главка, целью группы стало решение назревших проблем с иностранными гражданами, но подписчики начали обвинять их в убийстве женщины-водителя такси и призывать к действиям. Администраторы на эти заявления не регировали и не удаляли. Сейчас телеграм-канал заблокирован, администраторы предупреждены об ответственности. Полиция предупреждает жителей Коркино, что не нужно поддаваться на провокационные призывы в соцсетях, за незаконные действия предусмотрена административная и уголовная ответственности. Погром цыганских домов в поселке Коркино начался 24 октября после информации о том, что двое представителей диаспоры подозреваются в убийстве 40-летней местной жительницы, водителя такси. Ситуация стабилизирована, ряд жителей задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области установили организатора погромов цыганского поселка, координация действий жителей шла посредством telegram-канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с оперативниками УФСБ по региону установлены создатель и администратор телеграм-канала, в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям к участию в беспорядках. 24 октября 37-летняя местная жительница создала в мессенджере Telegram группу с открытым доступом, наделив полномочиями второго администратора еще одного жителя Коркино, 43-летнего мужчину», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы полицейского главка, целью группы стало решение назревших проблем с иностранными гражданами, но подписчики начали обвинять их в убийстве женщины-водителя такси и призывать к действиям. Администраторы на эти заявления не регировали и не удаляли. Сейчас телеграм-канал заблокирован, администраторы предупреждены об ответственности. Полиция предупреждает жителей Коркино, что не нужно поддаваться на провокационные призывы в соцсетях, за незаконные действия предусмотрена административная и уголовная ответственности. Погром цыганских домов в поселке Коркино начался 24 октября после информации о том, что двое представителей диаспоры подозреваются в убийстве 40-летней местной жительницы, водителя такси. Ситуация стабилизирована, ряд жителей задержаны.