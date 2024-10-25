Власти оштрафовали пермяков на 1,4 млн рублей за безбилетный проезд

В Индустриальном районе Перми администрация оштрафовала горожан на 1,4 млн рублей за безбилетный проезд. Всего по итогам девяти месяцев административной комиссией было рассмотрено более 600 протоколов отношении граждан, не оплативших проезд в общественном транспорте, рассказали URA.RU в администрации.
«Наибольшее количество нарушений связано с безбилетным проездом в общественном транспорте. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 410 000 рублей, из которых взыскано 863 700 рублей», — отмечают власти района. Свыше 700 тысяч рублей сейчас принудительно взыскивают с горожан судебные приставы.
Власти Перми заявляли, что почти 25% пермяков ездят в общественном транспорте «зайцами». Из-за этого в мэрии приняли решение усилить контроль за безбилетниками.
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