Власти оштрафовали пермяков на 1,4 млн рублей за безбилетный проезд

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Пермскими безбилетниками занимаются судебные приставы
Пермскими безбилетниками занимаются судебные приставы Фото:

В Индустриальном районе Перми администрация оштрафовала горожан на 1,4 млн рублей за безбилетный проезд. Всего по итогам девяти месяцев административной комиссией было рассмотрено более 600 протоколов отношении граждан, не оплативших проезд в общественном транспорте, рассказали URA.RU в администрации.

«Наибольшее количество нарушений связано с безбилетным проездом в общественном транспорте. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 410 000 рублей, из которых взыскано 863 700 рублей», — отмечают власти района. Свыше 700 тысяч рублей сейчас принудительно взыскивают с горожан судебные приставы.

Власти Перми заявляли, что почти 25% пермяков ездят в общественном транспорте «зайцами». Из-за этого в мэрии приняли решение усилить контроль за безбилетниками.

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В Индустриальном районе Перми администрация оштрафовала горожан на 1,4 млн рублей за безбилетный проезд. Всего по итогам девяти месяцев административной комиссией было рассмотрено более 600 протоколов отношении граждан, не оплативших проезд в общественном транспорте, рассказали URA.RU в администрации. «Наибольшее количество нарушений связано с безбилетным проездом в общественном транспорте. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 410 000 рублей, из которых взыскано 863 700 рублей», — отмечают власти района. Свыше 700 тысяч рублей сейчас принудительно взыскивают с горожан судебные приставы. Власти Перми заявляли, что почти 25% пермяков ездят в общественном транспорте «зайцами». Из-за этого в мэрии приняли решение усилить контроль за безбилетниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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