24 октября 2024

В Тюменской области на охоте погиб сотрудник МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб на охоте в Армизонском районе
Мужчина погиб на охоте в Армизонском районе Фото:

В Армизонском районе (Тюменская область) погиб сотрудник МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Все произошло в Армизонском районе. Погиб сотрудник МЧС, заместитель начальника 149 ПСЧ Сергей Екимов. Он пошел на охоту и получил огнестрельное ранение. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные структуры. Идет следствие», — сообщил источник URA.RU.

Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области и следственный комитет. Ответ ожидается.

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В Армизонском районе (Тюменская область) погиб сотрудник МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Все произошло в Армизонском районе. Погиб сотрудник МЧС, заместитель начальника 149 ПСЧ Сергей Екимов. Он пошел на охоту и получил огнестрельное ранение. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные структуры. Идет следствие», — сообщил источник URA.RU. Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области и следственный комитет. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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