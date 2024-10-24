В Тюменской области на охоте погиб сотрудник МЧС

Мужчина погиб на охоте в Армизонском районе
В Армизонском районе (Тюменская область) погиб сотрудник МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Все произошло в Армизонском районе. Погиб сотрудник МЧС, заместитель начальника 149 ПСЧ Сергей Екимов. Он пошел на охоту и получил огнестрельное ранение. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные структуры. Идет следствие», — сообщил источник URA.RU.
Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области и следственный комитет. Ответ ожидается.
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