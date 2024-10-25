Зеленский отменил поездку генсека ООН на Украину

Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после его участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает источник в администрации Зеленского.
«После Казани [Гутерреш— ред.] хотел приехать на Украину, но [Зеленский — ред.] не утвердил этот визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет», — отметил источник. Его слова приводит французское агентство «Франс Пресс».
Ранее украинский президент раскритиковал генсека за участие в саммите БРИКС в Казани в Международный день ООН. Он остался недоволен его приездом в Россию и обвинил Гутерреша в «оскорблении здравого смысла и международного права».
На саммите Гутерреш призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Он уточнил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств.
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