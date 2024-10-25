Зеленский отменил поездку генсека ООН на Украину

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Зеленский не захотел встречаться с генсеком ООН после его визита России
Зеленский не захотел встречаться с генсеком ООН после его визита России Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после его участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает источник в администрации Зеленского.

«После Казани [Гутерреш— ред.] хотел приехать на Украину, но [Зеленский — ред.] не утвердил этот визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет», — отметил источник. Его слова приводит французское агентство «Франс Пресс».

Ранее украинский президент раскритиковал генсека за участие в саммите БРИКС в Казани в Международный день ООН. Он остался недоволен его приездом в Россию и обвинил Гутерреша в «оскорблении здравого смысла и международного права». 

На саммите Гутерреш призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Он уточнил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств.

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Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после его участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает источник в администрации Зеленского. «После Казани [Гутерреш— ред.] хотел приехать на Украину, но [Зеленский — ред.] не утвердил этот визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет», — отметил источник. Его слова приводит французское агентство «Франс Пресс». Ранее украинский президент раскритиковал генсека за участие в саммите БРИКС в Казани в Международный день ООН. Он остался недоволен его приездом в Россию и обвинил Гутерреша в «оскорблении здравого смысла и международного права».  На саммите Гутерреш призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Он уточнил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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